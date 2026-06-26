¿Quién esta planificando la ciudad de Panamá?

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) invertirá aproximadamente 300 millones de dólares en la ampliación del Corredor Sur entre Punta Pacífica y Tocumen, además de financiar nuevos accesos hacia Costa del Este. La pregunta es inevitable: ¿es esta la mejor utilización de recursos públicos? Mientras gran parte de la ciudad carece de aceras continuas, sistemas adecuados de drenaje pluvial y proyectos de renovación urbana, el Estado continúa destinando cientos de millones de dólares a ampliar autopistas. Resulta igualmente discutible que recursos públicos financien nuevas soluciones viales para Costa del Este, un desarrollo inmobiliario cuya infraestructura interna continúa bajo administración privada.A ello se suma el anuncio de ampliar la vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera de seis a ocho carriles, una decisión que coincide con la expansión del Metro de Panamá con Línea 3, sin que exista una apuesta equivalente por fortalecer el transporte público de buses que alimente el monorriel en el sector oeste de Arraiján y La Chorrera.En contraste, uno de los pocos proyectos orientados realmente a la renovación urbana fue cancelado. La remodelación de aceras de un tramo de la calle 50, impulsada por el Municipio de Panamá, fue suspendida por falta de recursos. El proyecto, cuyo costo estimado era de ocho millones de dólares, buscaba mejorar el espacio urbano. Paradójicamente, mientras cientos de millones se destinan a nuevas autopistas, los proyectos orientados a recuperar la ciudad para sus habitantes son los primeros en desaparecer. Las ciudades más exitosas del mundo han comprendido que la planificación urbana no consiste únicamente en construir infraestructura, sino en crear lugares donde las personas quieran vivir, caminar, invertir y desarrollar su vida cotidiana. Panamá merece una visión similar: una ciudad donde el espacio público, el patrimonio histórico y la movilidad sostenible sean considerados inversiones para el futuro y no obstáculos para el desarrollo. Ante esta paradoja, se necesita una reorganización de las instituciones públicas, un organismo técnico, autónomo e interdisciplinario encargado de coordinar el crecimiento de las regiones metropolitanas; que debería ser el plan de la ciudad y su cumplimiento. Esta debería integrar el diseño urbano, la movilidad, el transporte público, la infraestructura vial, la vivienda, el patrimonio histórico, el paisaje, el medio ambiente y el espacio público bajo una misma estrategia de largo plazo.