Quin Schrock denuncia presunto soborno en Panamá y la Policía abre investigación

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que informó que ha iniciado una investigación interna, luego de que circulara en redes sociales un video en el que el reconocido fotógrafo internacional Quin Schrock denunció públicamente, a través de su cuenta de Instagram, que durante su paso por el país habría pagado 40 dólares a un agente policial tras ser detenido por circular a alta velocidad en la vía Panamericana.

“La Dirección de Responsabilidad Profesional inicia una investigación con relación a un video que circula en redes sociales sobre la denuncia de un supuesto mal procedimiento policial en la vía Panamericana”, señala el comunicado oficial.

Según relató el fotógrafo, el agente de Policía lo interceptó y le indicó que había cometido una infracción de tránsito. Schrock aseguró que terminó entregando el dinero en efectivo en el lugar de los hechos.

La Policía Nacional indicó que, de comprobarse este acto —que va en contra de la ética profesional del uniformado—, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme al reglamento disciplinario vigente.

Finalmente, la institución reiteró que no tolerará actos que empañen el buen nombre de la entidad encargada de salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos.