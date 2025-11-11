Reactivación laboral en Bocas del Toro: Mitradel inicia reclutamientos para 3,000 plazas de empleo

Esta semana el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) lleva a cabo jornadas de “Reclutamientos focalizados” en la provincia de Bocas del Toro, con la expectativa de incorporar 3,000 personas en una primera fase que iniciaría a finales de noviembre, según un comunicado del Ejecutivo.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, se encuentra en la provincia para coordinar estas acciones junto a las direcciones regionales de diversas entidades y la gobernadora Marcela Madrid.

El plan incluye trabajos de reparación de vías y la realización de ferias interinstitucionales previstas para este jueves 13 y este viernes 14 de noviembre.

“Queremos que Bocas del Toro no sea más una provincia olvidada. Que lleguen las oportunidades a nuestra gente”, expresó Muñoz durante su visita, al destacar el alcance de los reclutamientos que se realizan “el día de hoy, hemos recibido arriba de 450 personas”.

Añadió que el equipo del Mitradel permanece en las fincas hasta las 5:00 de la tarde para garantizar la atención a todos los aspirantes.

“Aproximadamente serán 3,000 contrataciones en esta etapa, y a final de año unas 2,000 más. Esperamos que entre enero y febrero podamos estar sacando ese ‘oro verde’ de la provincia de Bocas del Toro”, afirmó, al destacar además la gran concurrencia de damas, más que caballeros, en las jornadas de empleo.

Muñoz hizo énfasis en la importancia de diversificar las fuentes de empleo, al señalar que no se debe depender únicamente de una sola actividad económica.

Mencionó además que visitará emprendimientos locales, como una pequeña empresa dedicada a la producción de cacao, “un rubro que da mucho más empleo que el banano”.

Con estas nuevas contrataciones, la cifra total de empleos en Bocas del Toro ascendería a unos 6,000, al sumar los puestos generados recientemente por Chiquita Panamá en la misma provincia.

El Mitradel indicó que los reclutamientos se enfocan en sectores productivos con necesidad inmediata de personal e incluyen orientación para los aspirantes y encuentros con empleadores.