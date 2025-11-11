Reactivación laboral en Bocas del Toro: Mitradel inicia reclutamientos para 3,000 plazas de empleo

Esta semana el <b>Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)</b> lleva a cabo jornadas de <b>'Reclutamientos focalizados' en la provincia de Bocas del Toro</b>, con la expectativa de incorporar 3,000 personas en una primera fase que iniciaría a finales de noviembre, según un comunicado del Ejecutivo.<b>La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz,</b> se encuentra en la provincia para coordinar estas acciones junto a las direcciones regionales de diversas entidades y la gobernadora Marcela Madrid. El plan incluye trabajos de reparación de vías y la <b>realización de ferias interinstitucionales previstas para este jueves 13 y este viernes 14 de noviembre.</b><i>'Queremos que Bocas del Toro no sea más una provincia olvidada. Que lleguen las oportunidades a nuestra gente'</i>, expresó Muñoz durante su visita, al destacar el alcance de los reclutamientos que se realizan <i><b>'el día de hoy, hemos recibido arriba de 450 personas'</b></i><b>.</b>Añadió que el equipo del Mitradel permanece en las fincas hasta las 5:00 de la tarde para garantizar la atención a todos los aspirantes.<i>'Aproximadamente serán 3,000 contrataciones en esta etapa, y a final de año unas 2,000 más. Esperamos que entre enero y febrero podamos estar sacando ese ‘oro verde’ de la provincia de Bocas del Toro</i>', afirmó, al destacar además<b> la gran concurrencia de damas, más que caballeros,</b> en las jornadas de empleo.Muñoz hizo énfasis en la importancia de diversificar las fuentes de empleo, al señalar que<i> no se debe depender únicamente de una sola actividad económica</i>.Mencionó además que visitará emprendimientos locales, como una pequeña empresa dedicada a la producción de cacao,<i> 'un rubro que da mucho más empleo que el banano'.</i>Con estas nuevas contrataciones<b>, la cifra total de empleos en Bocas del Toro ascendería a unos 6,000, al sumar los puestos generados recientemente por Chiquita Panamá </b>en la misma provincia.El Mitradel indicó que los reclutamientos se enfocan en sectores productivos con necesidad inmediata de personal e incluyen orientación para los aspirantes y encuentros con empleadores.