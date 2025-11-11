Más de 600 bocatoreños participan en la primera jornada de empleo de Chiquita Panamá

La provincia de Bocas del Toro vive un nuevo impulso económico con el inicio de los reclutamientos focalizados para la empresa Chiquita Panamá, una iniciativa liderada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), bajo la dirección de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, en representación del Gobierno del presidente José Raúl Mulino Quintero.

Durante esta primera jornada de empleos, más de 600 personas acudieron a las instalaciones donde se desarrolló el proceso, que contempla la contratación de al menos 3 mil trabajadores en su primera etapa y 2 mil más antes de finalizar el año. El objetivo es que, para finales de enero y principios de febrero de 2026, se reanude la extracción del banano, conocido como el “oro verde” de la región.

“Lo importante es que hay un nuevo comienzo y que esta histórica empresa decidió permanecer, regresar al país y, en vista de ello, contratar a muchas personas” expresó la ministra Muñoz de Cedeño, quien agradeció a Chiquita Panamá por atender las solicitudes del Mitradel y por ofrecer un trato digno a cada uno de los aspirantes presentes.

La ministra reafirmó que todo el Gobierno Nacional mantiene su compromiso con la reactivación económica de Bocas del Toro, destacando que la provincia no solo depende del banano, sino también del cacao, otro rubro que impulsa el desarrollo local y genera más oportunidades de empleo.

Asimismo, anunció que en los próximos días se estarán realizando ferias interinstitucionales en diferentes comunidades, enfocadas en promover el bienestar social, la formación y la empleabilidad.

Con esta jornada de reclutamiento, la cifra total de empleos en Bocas del Toro ascendería a unos 6,000, al sumar los puestos generados recientemente por Chiquita Panamá en la misma provincia, marcando el inicio de una etapa de crecimiento y esperanza para la provincia de Bocas del Toro.