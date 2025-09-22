Contrataciones bananeras ya suman más de mil personas, según Mitradel

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, reveló que hasta este viernes 19 de septiembre, la multinacional Chiquita habría contratado formalmente a mil personas, como parte de su proceso de reactivación de operaciones.

Las declaraciones de Muñoz se dan después que el pasado viernes aproximadamente 3.000 trabajadores formarán parte de la primera fase del retorno de operaciones de la empresa en la provincia de Bocas del Toro.

Hasta ese momento, el Mitradel registraba un aproximado de 500 contratos ya registrados con contratos nuevos.

Muñoz explicó que para que exista un registro de contrato dentro del Mitradel tiene que haber cumplimiento de la normativa del Código de Trabajo, por lo que lo tramitado cumple con los requerimientos.

Afirmó que se trata de empleos totalmente nuevos y los registros de los contratos aumentarán a medida que vayan entrando a cada una de las fincas, por lo que esperan llegar a los 3.000 contratos en los próximos 45 días, para sumar 2.000 más en una segunda fase, en febrero, para total los 5.000 empleos.

Aclaró que el Estado no interfiere en las contrataciones, porque en este país son libres y competen a las empresas, pero la institución está pendiente del cumplimiento de las normas laborales que rigen mientras se espera que se amplíe la fuerza laboral.

Según el memorando de entendimiento firmado entre la administración del presidente José Raúl Mulino y la empresa Chiquita Panamá, para la reanudación de operaciones en la provincia de Bocas del Toro, se establece que la primera etapa contempla labores agrícolas de limpieza y recuperación de las plantaciones.