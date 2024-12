Rechazo internacional al ‘rofeo’ de Trump sobre el Canal de Panamá

‘Rofeo’ y negociación

Aislamiento regional

Para Trump, aplicar mano dura con los migrantes ha sido parte fundamental de su discurso político y tercerizar el problema a otras naciones, una estrategia más. El discurso es recibido con vítores y aplausos entre sus seguidores, pero tomarse el Canal a la fuerza carece de sustento legal.

“¿Cómo va a ser? No existe ni jurídica ni materialmente ninguna posibilidad. Estamos hablando primero de Panamá, un aliado y un amigo muy cercano de Estados Unidos. Eso no se le hace a los amigos, ni mucho menos a los aliados”, apuntó Omar Jaén Suárez, historiador quien formó parte del equipo negociador de los tratados Torrijos-Carter. Considera “alucinantes” las declaraciones que parecen aislar aún más a Estados Unidos de los países latinoamericanos. “Todas las reacciones hasta ahora han sido tremendas. ¿Necesita Estados Unidos buscarse enemigos, buscarse una mala imagen afuera? Yo no lo creo”, reflexionó Jaén Suárez.

Entre los líderes mundiales que se han pronunciado está el presidente de Colombia, Gustavo Petro. “El presidente Trump se ha equivocado y contradicho. Si no quiere miríadas pasando el Darién, incrementadas por millones desde Panamá hasta México, debe entender que dependerá de la prosperidad y libertad de nuestros pueblos”, tuiteó Petro. “Si le parece costoso pagar por pasar el Canal de Panamá en manos de los panameños, mucho más costoso será hundir a Panamá, Suramérica, Centroamérica o México en la pobreza”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó quién es el dueño del Canal. “El Canal de Panamá es de los panameños. Nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá y al pueblo de Panamá”, expresó la mandataria durante una conferencia de prensa.