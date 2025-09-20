Reflexiones coyunturales sobre el sector agropecuario panameño

El conjunto de los compradores locales realiza la compra a la norteamericana The Rice Food, a través de la TRC Trading Corp. Esto no solo articula a los integrantes de Analmo con la firmas estadounidenses, de forma subordinada, sino que coloca la producción de este rubro puntual, bajo el dominio agroalimentario norteamericano. La doctora Blanca Rubio argumenta: 'A raíz del ascenso del modelo neoliberal y del proceso de globalización, la agricultura de los países dependientes quedó cabalmente imbricada al mercado mundial'. (...) el dominio agroalimentario de Estados Unidos constituye la clave esencial para entender el destino de los productores rurales del sur en la actualidad.' (Blanca Rubio (2014). El dominio del hambre. Crisis de hegemonía y alimentos Juan Pablos Editor. México. P 24).Esa supremacía del capital trasnacional se potencia desde octubre de 2012, con la puesta en ejecución del Tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Panamá. El alineamiento de nuestro sector agropecuario, con la dinámica que impone las corporaciones norteamericanas, compromete nuestra seguridad/soberanía alimentaria y destruye nuestros productores.<i>El autor es Sociólogo. Coordinador del Grupo 'Problemas Agrarios Panameños'. Sociología, Facultad de Humanidades. Universidad de Panamá.</i>