Reglamento interno quedará para después de la ratificación del subcontralor

La presidenta de la comisión indicó que, una vez se defina la ratificación del subcontralor, el reglamento interno quedará como el único asunto pendiente en la agenda de Credenciales.Precisó que el proyecto del reglamento interno se encuentra en la etapa de votación de los segundos bloques, paso previo para avanzar al último bloque y preparar el texto único.Ese documento será remitido al pleno de la Asamblea Nacional, donde los diputados decidirán el destino final del reglamento que rige el funcionamiento del Órgano Legislativo.Castañeda subrayó que los cambios al reglamento dependerán de la voluntad de la comisión y del respaldo de los votos, al tratarse de una norma que regula los procedimientos de debate, votación y organización interna del Legislativo.Las propuestas buscan introducir cambios en aspectos como el registro de votaciones, los procedimientos legislativos, la publicación de información institucional y otros mecanismos destinados a reforzar el control ciudadano sobre la labor parlamentaria.