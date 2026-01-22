Reglamento interno quedará para después de la ratificación del subcontralor

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional retomará la discusión del reglamento interno una vez concluya el proceso de ratificación del subcontralor y otros nombramientos pendientes, según informó su presidenta, la diputada Dana Castañeda.

Durante una sesión de la comisión, Castañeda explicó que en las últimas semanas la agenda se centró en resolver las ratificaciones que permanecían en las oficinas técnicas, entre ellas la de magistrados suplentes, necesarios para garantizar la continuidad del sistema judicial en caso de impedimentos de magistrados principales.

“Se agotó el tema de las ratificaciones que estaban pendientes, incluidos los magistrados suplentes, lo cual resultaba necesario para avanzar”, expresó la diputada.