Renuncia Elí Felipe Cabezas, subcontralor general de la República

Elí Felipe Cabezas Justavino, quien en enero de 2025 asumió como subcontralor general de la República, decidió renunciar a su cargo, así lo confirmó la entidad a través de un comunicado. En el misma nota, la Contraloría General de la República 'reconoce la importancia que conlleva este cargo dentro de la estructura administrativa y ratifica que las funciones propias de la Subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública'.Cabezas Justavino fue designado en el cargo en enero de 2024, tras ser elegido por mayoría en la Asamblea Nacional junto a Anel Flores, como contralor y subcontralor de la República de Panamá, respectivamente.En el perfil oficial del Subcontralor, la entidad lo destaca como <i>'experto en el ámbito tributario panameño con más de 40 años de experiencia en auditoría, fiscalización, consultoría de impuestos y docencia'.</i>Tras divulgarse la noticia, la Contraloría General reiteró<i> 'que el trabajo de fiscalización, control y acompañamiento a las entidades del Estado se mantiene con absoluta normalidad, garantizando la continuidad de los procesos en curso y la estabilidad en el ejercicio de nuestras funciones constitucionales'.</i>