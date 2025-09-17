Renuncia Elí Felipe Cabezas, subcontralor general de la República

Elí Felipe Cabezas Justavino, quien en enero de 2025 asumió como subcontralor general de la República, decidió renunciar a su cargo, así lo confirmó la entidad a través de un comunicado.

En el misma nota, la Contraloría General de la República “reconoce la importancia que conlleva este cargo dentro de la estructura administrativa y ratifica que las funciones propias de la Subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública”.

Cabezas Justavino fue designado en el cargo en enero de 2024, tras ser elegido por mayoría en la Asamblea Nacional junto a Anel Flores, como contralor y subcontralor de la República de Panamá, respectivamente.

En el perfil oficial del Subcontralor, la entidad lo destaca como “experto en el ámbito tributario panameño con más de 40 años de experiencia en auditoría, fiscalización, consultoría de impuestos y docencia”.

Tras divulgarse la noticia, la Contraloría General reiteró “que el trabajo de fiscalización, control y acompañamiento a las entidades del Estado se mantiene con absoluta normalidad, garantizando la continuidad de los procesos en curso y la estabilidad en el ejercicio de nuestras funciones constitucionales”.