Auge hotelero en septiembre: Ocupación se dispara con eventos masivos como Premios Juventud

Septiembre está siendo positivo para los hoteleros panameños, quienes ya prevén que cerrarán el mes con una ocupación superior al <b>65 %</b>, gracias a varios eventos que están teniendo lugar en la capital, como es el caso de los <b><a href="/tag/-/meta/premios-juventud-2025">Premios Juventud</a></b>, que se realizarán la próxima semana.Para la fecha de este evento, los hoteles alcanzarán niveles de ocupación entre el<b> 70 % y el 90 %,</b> informó <b><a href="/tag/-/meta/apatel-asociacion-panamena-de-hoteles">la presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Yovana Segarra</a></b>, este miércoles, en el marco de un evento de la asociación.<i>'La mayoría de los hoteles están manejando reservas relacionadas con el evento y otras individuales, que, aunque vienen por lo mismo, aprovechan otras facilidades tur</i>ísticas que se han creado para aumentar la demanda hotelera', destacó Segarra.<b>La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria María De León Zubieta</b>, por su parte, confirmó que para los Premios Juventud hay cuatro hoteles que cumplieron su capacidad máxima, tras recibir al equipo de producción y artistas, adicional a los grupos de turistas.Aclaró que la llegada de estas personas no es solo para el día del evento, sino también para todos los encuentros previos que habrá.'<i>Esta es una oportunidad de oro para Panamá, que nos ayuda a posicionarnos no solo en el ámbito del espectáculo, sino también para mostrar nuestra cultura, biodiversidad y todo lo que tenemos para ofrecer'</i>, recalcó De León, quien estuvo presente en el evento de Apatel.'<i>Nosotros esperamos recibir a los artistas desde el lunes 22 de septiembre, para darles la bienvenida en recepciones privadas y entrevistas, y así arrancar el día 25 con el gran show</i>', añadió.