Auge hotelero en septiembre: Ocupación se dispara con eventos masivos como Premios Juventud

Septiembre está siendo positivo para los hoteleros panameños, quienes ya prevén que cerrarán el mes con una ocupación superior al 65 %, gracias a varios eventos que están teniendo lugar en la capital, como es el caso de los Premios Juventud, que se realizarán la próxima semana.

Para la fecha de este evento, los hoteles alcanzarán niveles de ocupación entre el 70 % y el 90 %, informó la presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Yovana Segarra, este miércoles, en el marco de un evento de la asociación.

“La mayoría de los hoteles están manejando reservas relacionadas con el evento y otras individuales, que, aunque vienen por lo mismo, aprovechan otras facilidades turísticas que se han creado para aumentar la demanda hotelera”, destacó Segarra.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria María De León Zubieta, por su parte, confirmó que para los Premios Juventud hay cuatro hoteles que cumplieron su capacidad máxima, tras recibir al equipo de producción y artistas, adicional a los grupos de turistas.

Aclaró que la llegada de estas personas no es solo para el día del evento, sino también para todos los encuentros previos que habrá.

“Esta es una oportunidad de oro para Panamá, que nos ayuda a posicionarnos no solo en el ámbito del espectáculo, sino también para mostrar nuestra cultura, biodiversidad y todo lo que tenemos para ofrecer”, recalcó De León, quien estuvo presente en el evento de Apatel.

“Nosotros esperamos recibir a los artistas desde el lunes 22 de septiembre, para darles la bienvenida en recepciones privadas y entrevistas, y así arrancar el día 25 con el gran show”, añadió.