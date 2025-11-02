  1. Inicio
Panamá ofrece sus condolencias a México: enteráte por qué

Fotografía aérea de bomberos controlando un incendio en una tienda comercial este sábado, en la ciudad de Hermosillo en Sonora (México)
Fotografía aérea de bomberos controlando un incendio en una tienda comercial este sábado, en la ciudad de Hermosillo en Sonora (México) EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/11/2025 13:33
El Gobierno reaccionó al incendio ocurrido este sábado en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora

El Gobierno de la República de Panamá, a través del presidente José Raúl Mulino, ha emitido un comunicado oficial para expresar su más profunda solidaridad y sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos Mexicanos tras el trágico suceso ocurrido recientemente en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora.

El evento que se registró en un incendio en Hermosillo ha cobrado la vida de al menos 23 personas y ha dejado a varios ciudadanos heridos, este sábado en una tienda Waldo’s.

Al momento del suceso, el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

“Panamá se une al dolor de las familias afectadas y del hermano pueblo mexicano, elevando oraciones por el eterno descanso de las víctimas y por la pronta recuperación de los heridos”, se lee en el comunicado.

El comunicado panameño subraya la cercanía y hermandad que unen históricamente a ambas naciones.

Panamá reiteró su apoyo fraterno a México en este difícil momento, reafirmando los lazos de amistad y cooperación.

