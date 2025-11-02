Panamá ofrece sus condolencias a México: enteráte por qué

El Gobierno de la República de Panamá, a través del presidente José Raúl Mulino, ha emitido un comunicado oficial para expresar su más profunda solidaridad y sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos Mexicanos tras el trágico suceso ocurrido recientemente en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora.

El evento que se registró en un incendio en Hermosillo ha cobrado la vida de al menos 23 personas y ha dejado a varios ciudadanos heridos, este sábado en una tienda Waldo’s.

Al momento del suceso, el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

“Panamá se une al dolor de las familias afectadas y del hermano pueblo mexicano, elevando oraciones por el eterno descanso de las víctimas y por la pronta recuperación de los heridos”, se lee en el comunicado.