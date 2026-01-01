Menos vacaciones y más flexibilidad redefinen las prioridades laborales en Panamá

Uno de los datos más relevantes del informe es que <b>el 48 % de los trabajadores panameños no tomó vacaciones laborales en el último año</b>. Entre las principales razones se encuentran <b>la falta de recursos económicos</b>, mencionada por el <b>36 %</b> de los encuestados, así como <b>cambios de empleo</b> y dificultades para planificar con suficiente antelación.Este resultado se da en un contexto de encarecimiento del costo de vida, donde los gastos asociados a viajar o descansar fuera del hogar representan una barrera para una parte importante de la población ocupada.Entre quienes sí lograron tomar vacaciones, el estudio muestra que <b>la mayoría optó por alternativas de bajo costo</b>. El <b>44 %</b> prefirió quedarse en casa, mientras que un <b>27 %</b> eligió destinos de playa dentro del país. Solo el<b> 18 %</b> viajó al extranjero, y un <b>11 %</b> realizó turismo interno en otras provincias.