Presidente Mulino rendirá cuentas al país este 2 de enero

El presidente de la República, <b>José Raúl Mulino</b>, se dirigirá al país este <b>viernes 2 de enero de 2026</b> en un mensaje de <b>rendición de cuentas</b>, que ha generado altas expectativas en distintos sectores de la sociedad.El discurso presidencial se realizará en el marco del <b>inicio de un nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional</b>, y contará con la participación del gabinete.Durante su intervención, Mulino presentará un <b>balance de las obras concluidas y en ejecución</b>, así como los <b>nuevos proyectos</b> que el Ejecutivo prevé desarrollar a lo largo del año. Asimismo, se espera que el mandatario exponga las <b>prioridades del Gobierno</b> para el nuevo año legislativo.El mensaje también deberá trazar la <b>hoja de ruta de la gestión gubernamental</b>, con énfasis en los ejes <b>económico, social y de infraestructura</b>, que marcarán la agenda del Ejecutivo en 2026.