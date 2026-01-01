  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

Presidente Mulino rendirá cuentas al país este 2 de enero

El presidente Mulino se dirigirá al país en rendición de cuentas
El presidente Mulino se dirigirá al país en rendición de cuentas Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/01/2026 12:31
En el inicio de la nueva legislatura, el presidente José Raúl Mulino presentará un balance de su gestión y los proyectos para el nuevo año.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se dirigirá al país este viernes 2 de enero de 2026 en un mensaje de rendición de cuentas, que ha generado altas expectativas en distintos sectores de la sociedad.

El discurso presidencial se realizará en el marco del inicio de un nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional, y contará con la participación del gabinete.

Durante su intervención, Mulino presentará un balance de las obras concluidas y en ejecución, así como los nuevos proyectos que el Ejecutivo prevé desarrollar a lo largo del año.

Asimismo, se espera que el mandatario exponga las prioridades del Gobierno para el nuevo año legislativo.

El mensaje también deberá trazar la hoja de ruta de la gestión gubernamental, con énfasis en los ejes económico, social y de infraestructura, que marcarán la agenda del Ejecutivo en 2026.

VIDEOS
Lo Nuevo