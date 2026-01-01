Presidente Mulino rendirá cuentas al país este 2 de enero

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se dirigirá al país este viernes 2 de enero de 2026 en un mensaje de rendición de cuentas, que ha generado altas expectativas en distintos sectores de la sociedad.

El discurso presidencial se realizará en el marco del inicio de un nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional, y contará con la participación del gabinete.

Durante su intervención, Mulino presentará un balance de las obras concluidas y en ejecución, así como los nuevos proyectos que el Ejecutivo prevé desarrollar a lo largo del año.

Asimismo, se espera que el mandatario exponga las prioridades del Gobierno para el nuevo año legislativo.

El mensaje también deberá trazar la hoja de ruta de la gestión gubernamental, con énfasis en los ejes económico, social y de infraestructura, que marcarán la agenda del Ejecutivo en 2026.