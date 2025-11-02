Conozca los desvíos de MiBus por desfiles del 3 y 4 de noviembre en Vía España

La empresa de transporte MiBus anunció los desvíos de rutas que se implementarán durante los desfiles patrios en Vía España los días 3 y 4 de noviembre, con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025. Los desvíos estarán vigentes desde Vía Argentina hasta la Iglesia del Carmen, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., con el fin de facilitar el desarrollo seguro de los desfiles y garantizar la movilidad de los usuarios en las zonas aledañas.

Detalles de los desvíos de MiBus para el 3 y 4 de noviembre