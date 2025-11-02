  1. Inicio
PANAMÁ

Conozca los desvíos de MiBus por desfiles del 3 y 4 de noviembre en Vía España

MiBus informó que aplicará desvíos temporales en Vía España los días 3 y 4 de noviembre.
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/11/2025 12:49
Los desvíos estarán vigentes desde Vía Argentina hasta la Iglesia del Carmen, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

La empresa de transporte MiBus anunció los desvíos de rutas que se implementarán durante los desfiles patrios en Vía España los días 3 y 4 de noviembre, con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025.

Los desvíos estarán vigentes desde Vía Argentina hasta la Iglesia del Carmen, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., con el fin de facilitar el desarrollo seguro de los desfiles y garantizar la movilidad de los usuarios en las zonas aledañas.

Detalles de los desvíos de MiBus para el 3 y 4 de noviembre

Según informó la empresa MiBus, en sentido de ida, todas las rutas deberán girar a la derecha al llegar al semáforo en el cruce de Vía Brasil con la avenida Simón Bolívar. Posteriormente, los conductores deberán tomar el puente que conecta con la avenida Martín Sosa para continuar su recorrido hasta el destino final.

En cuanto al sentido de retorno, MiBus detalló que las operaciones se desarrollarán con normalidad, sin modificaciones en las rutas habituales.

Las rutas afectadas por los desvíos serán las siguientes:

C641: Albrook – Directo Cincuentenario – Panamá Viejo – El Balboa

C941: Albrook – Calle 50 – Vía Porras – Vía España

C903: Metro Iglesia del Carmen – La Cresta – Ave. El Paical – Camino de Cruces

V531: Vía España – Directo – Metro Pedregal

V532: Zona Pagana 5 de Mayo – Vía España – Metro Pedregal

V539: Albrook – Vía España – Metro Pedregal

