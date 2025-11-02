Conozca los desvíos de MiBus por desfiles del 3 y 4 de noviembre en Vía España

Según informó la empresa <b>MiBus</b>, en <b>sentido de ida</b>, todas las rutas deberán <b>girar a la derecha al llegar al semáforo en el cruce de Vía Brasil con la avenida Simón Bolívar</b>. Posteriormente, los conductores deberán <b>tomar el puente que conecta con la avenida Martín Sosa</b> para continuar su recorrido hasta el destino final.En cuanto al <b>sentido de retorno</b>, MiBus detalló que <b>las operaciones se desarrollarán con normalidad</b>, sin modificaciones en las rutas habituales.Las <b>rutas afectadas</b> por los desvíos serán las siguientes:<b>C641:</b> Albrook – Directo Cincuentenario – Panamá Viejo – El Balboa<b>C941:</b> Albrook – Calle 50 – Vía Porras – Vía España<b>C903:</b> Metro Iglesia del Carmen – La Cresta – Ave. El Paical – Camino de Cruces<b>V531:</b> Vía España – Directo – Metro Pedregal<b>V532:</b> Zona Pagana 5 de Mayo – Vía España – Metro Pedregal<b>V539:</b> Albrook – Vía España – Metro Pedregal