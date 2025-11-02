Cementerios se convierten en mercados improvisados durante el Día de los Difuntos

Durante años, el Día de los Difuntos ha sido una jornada de recogimiento y recuerdo. En los cementerios del país era común ver a los vendedores de flores y coronas ofreciendo sus productos a las familias que acudían a honrar a sus seres queridos. Sin embargo, la realidad económica actual ha transformado esta tradición en una escena distinta.Durante un recorrido por el cementerio municipal de Juan Díaz, se pudo observarse un ambiente más propio de una feria que de un campo santo. A las afueras del lugar, decenas de vendedores se aglomeraban ofreciendo todo tipo de productos: desde comida y bebidas, hasta accesorios y bisutería.Entre los puestos se podían encontrar vendedores de sopas, hot dogs, sodas, jugos naturales, carne en palito, raspados, lentes de sol y hasta comerciantes peruanos que ofrecían prendas de fantasía.