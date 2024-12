Representantes reelectos y PRD, los ganadores de las planillas

Poco más de $8,4 millones se repartieron entre las partidas de planillas de la “sede” central del Municipio de Panamá y de la descentralización entre los 26 corregimientos, para el próximo año. ¿Cuál fue el criterio para distribuir el dinero?, es una pregunta sin respuesta, pero los datos analizados por La Estrella de Panamá dejan algunas pistas.

Se pactaron $5,5 millones anuales para la cuota obrero patronal de los funcionarios permanentes desde el Municipio y $2,8 millones de la descentralización, lo suficiente para construir una escuela modelo, como se les dice a las de mejores estándares de calidad.

¿Conquistas?

Durante las conversaciones del presupuesto en la Comisión de Hacienda, el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, explicó que esa era la modalidad en la que se había repartido históricamente ese presupuesto y dejó en manos de los concejales que se pusieran de acuerdo para la distribución equitativa.

Varios concejales consultados por La Decana coincideron en que se trataba de viejas “conquistas”.

Justamente, los representantes del PRD y 10 reelectos fueron los que recibieron los mayores montos.

La mediana de ellos para la suma de ambas partidas al año es $367 mil, mientras que para los 16 nuevos representantes la mediana estuvo en $287 mil anuales en la cuota anual patronal (ver infografía).

Como resultado, el más pequeño de los corregimientos, el de San Felipe, con apenas mil 258 habitantes, -según datos de la población 2023 del censo de la Contraloría General de la República- resultó con la más alta de todas las asignaciones, con $467 mil 555 en cuota patronal.

Esta suma se divide en $22,390 mensuales de la contratación de la sede municipal y 8 mil 100 mensuales en descentralización, con lo que se podrían contratar 25 funcionarios si devengarán $800 mensuales.

Este corregimiento lo preside Mario Kennedy, del PRD, quien a su vez fue sentenciado por el delito de peculado a ocho meses de prisión por perjuicios en esa misma junta comunal entre 1999 -2003 y a la que le dejó una lesión de 444 mil dólares, según la Contraloría.

“Yo levanté la voz de que debíamos recibir condiciones iguales”, reclamó a este diario Rodolfo “Rody” Rodríguez, representante de Parque Lefevre por el Movimiento Otro Camino.

Parque Lefevre -por su parte- es el tercer corregimiento con menor presupuesto, pero entre los más poblados, con 42,832 habitantes, según el censo de 2023, para los que tendrá $203,185 entre ambas partidas.

A su parecer, tenían que partir desde una equiparación y si posteriormente la Alcaldía de Panamá lo consideraba, hacer las modificaciones pertinentes.

“Mi solicitud no era que despidan al personal, sino llevarlo a una media, pedí transparencia y pregunté dónde están laborando; por ejemplo, si ese personal labora en San Felipe que lo mueva a la junta comunal que le falta esa mano de obra”, dijo Rodríguez.

Para su operación, en Parque Lefevre se podrá contratar personal hasta por la suma de $10,250 al mes de la partida de la sede y $3,000 de descentralización.

Menos favorecidos con mayor población

Al igual que a Parque Lefevre, a San Francisco y La 24 de Diciembre, estos dos últimos corregimientos que figuran entre los más poblados, con 61.290 y 79.965 habitantes, son los que cuentan con menores montos para pagarles a sus funcionarios.

“Lo que peleamos es poder contratar más personal de calle para darle mantenimiento al corregimiento, con ese monto es muy difícil, por eso alcé la voz”, comentó Serena Vamvas, representante por Libre Postulación.

A ella le tocará administrar $11,170 en la sede y otros $900 en la de descentralización mensuales, a pesar de que San Francisco es conocido como los de la mayor recaudación impositiva.

Tocumen, el otro extremo

Otros de los corregimientos con mayor población, como Tocumen y Ernesto Córdoba Campos, tuvieron la misma suerte.

Tocumen, a cargo de la representante de Libre Postulación Arielis Barría, cuenta con $8,045 del presupuesto sede y $9 mil al mes en descentralización, lo que considerando los pagos de décimo suman una cuota anual de $261,380, a pesar de ser el más poblado de todos los de la capital con 89.361 habitantes.

“Soy del corregimiento más grande, no sólo de la capital sino del país, tengo una cantidad inmensa de áreas verdes y sólo cuatro personas de ornato, no me doy abasto”, señaló Barría.

La representante tocumeña dijo que la partida de inversión es para mejorar el corregimiento y no desea usarla en planilla: “Me tengo que sentar con mi contadora para ver cómo hacemos el próximo año”.