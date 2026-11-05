Retorno hacia la capital por fiestas patrias: Policía anuncia inversión de carriles en Panamá Oeste

De acuerdo con la entidad, la medida se aplicará en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. , con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los conductores que retornan hacia la capital durante estos días de celebración.

La Policía Nacional informó que implementará un operativo de inversión de carriles en la vía Interamericana, en Panamá Oeste, con dirección hacia la ciudad de Panamá, durante los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre , como parte de las medidas de movilidad por las fiestas patrias.

Desde San Carlos hasta La Chorrera: así será la inversión de carriles

El operativo contempla dos tramos de inversión de carriles. El primero comenzará en El Nance de San Carlos y se extenderá hasta Sajalices de Capira.

El segundo tramo estará habilitado desde Campana de Capira hasta El Nazareno, en La Chorrera, también con dirección hacia la ciudad de Panamá.

La Policía Nacional exhortó a los conductores a tomar en cuenta estos puntos al momento de planificar sus desplazamientos, respetar las indicaciones de las unidades de tránsito y mantener la precaución al circular por la vía Interamericana.

Estas medidas forman parte del dispositivo de seguridad y movilidad establecido para atender el incremento del flujo vehicular durante las celebraciones patrias.