Revocatoria de Mandato: denuncian hostigamiento para frenar firmas contra la alcaldesa de Arraiján

<b>Abdiel González Tejeira</b>, abogado e impulsor de la revocatoria de mandato contra la alcaldesa de <b><a href="/tag/-/meta/arraijan">Arraiján</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/stefany-penalba">Stefany Peñalba</a></b>, denunció <b>presuntas acciones de intimidación hacia los ciudadanos</b> que acuden a firmar la solicitud en el <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral (TE)</a></b>.Según González, se están utilizando <i>call centers 'cuyo financiamiento desconocemos'</i> para acosar a los firmantes y generar un clima hostil en torno al proceso. <i>'Están intentando intimidar a quienes se acercan a firmar la revocatoria, pero nosotros estaremos presentando una denuncia formal'</i>, afirmó en sus declaraciones durante el programa ‘Radiografía’ de <b>ECO TV</b>.Detalló que entre las razones que motivan la iniciativa de revocatoria se encuentran <b>el nombramiento de un falso abogado en el Municipio de Arraiján</b>, <b>el intento de otorgar un préstamo de fondos municipales al vicealcalde por unos $10.000, y la expedición de un decreto que prohibía a los perros ladrar en determinadas horas</b>. <i>'Estos y otros hechos constituyen anomalías no solo antijurídicas, sino también incoherentes'</i>, subrayó.González aseguró que la mayoría de los ciudadanos, incluyendo copartidarios de la propia alcaldesa, han manifestado su arrepentimiento por haberle dado apoyo electoral y ahora se suman al proceso de revocatoria.El impulsor de la revocatoria denunció además la presencia de policías fuertemente armados en las inmediaciones del Tribunal Electoral, donde se recogen las firmas. <i>'Se colocan a escasos metros de los ciudadanos para intimidarlos y hostigarlos'</i>, aseguró, advirtiendo que esta situación crea un ambiente inhóspito para el ejercicio democrático.Asimismo, González criticó a la administración municipal, señalando que <b>varios familiares de la alcaldesa habrían sido nombrados en cargos públicos</b>, mientras que el vicealcalde fue recientemente <b>sancionado por la <a href="/tag/-/meta/antai-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion">Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai)</a> por mantener parientes en la institución</b>.<i>'El gasto en planillas es superior al de todas las administraciones anteriores y, frente a la presión de la revocatoria, la alcaldesa se ha visto obligada a recorrer comunidades repartiendo sacos de arroz y baldes de agua, en lugar de realizar una gestión de impacto'</i>, puntualizó González.