Rubén Blades critica la ‘indiferencia’ y la falta de datos sobre las víctimas de la invasión

En un nuevo aniversario de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, el cantautor panameño y ganador de varios Grammys, Rubén Blades compartió una profunda reflexión en la que cuestionó el olvido institucional y la falta de claridad histórica sobre el número real de víctimas.

Para el artista, este episodio sigue siendo una “herida abierta” que el país no ha querido sanar adecuadamente.

La tragedia más grande de la historia nacional

Blades fue enfático al comparar el impacto de la invasión con otros hitos patrióticos. “Ni las gestas de independencia, ni la guerra de Coto, ni el 9 de enero, todas juntas, causaron tantas muertes de panameños”, señaló, destacando que muchas de las víctimas eran personas indefensas y desarmadas.

A pesar de la magnitud de la tragedia, el músico denunció que el hecho continúa sin ser debidamente analizado y que, a más de tres décadas de los sucesos, ni siquiera existe una cifra oficial de fallecidos que sea certera.

Una crítica a la “indiferencia cívica”

El mensaje de Blades no solo apuntó hacia el exterior, sino también hacia la sociedad interna. Calificó como “inconcebible” la vergüenza y el silencio que aún rodea la discusión pública sobre la invasión, un evento que describió como contradictorio: bochornoso, distorsionado y heroico a la vez.

“Mientras no hagamos una revisión seria de este asunto, continuarán frescas las heridas y la angustia de lo que no se ha resuelto, escondidas bajo la aparente costra de nuestra indiferencia cívica”, advirtió el autor de Patria.

Finalmente, Blades envió sus condolencias a los familiares de los muertos y desaparecidos, y lanzó una dura crítica a quienes aún justifican la intervención militar bajo el nombre de “Causa Justa”:

“Que por lo menos demuestren respeto y solidaridad por las vidas inocentes que fueron masacradas y exijan claridad por las consecuencias de esa unilateral e ilegal acción”, sentenció.