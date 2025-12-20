Rubén Blades critica la ‘indiferencia’ y la falta de datos sobre las víctimas de la invasión

En un nuevo aniversario de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, el cantautor panameño y ganador de varios Grammys, Rubén Blades compartió una profunda reflexión en la que cuestionó el olvido institucional y la falta de claridad histórica sobre el número real de víctimas. Para el artista, este episodio sigue siendo una 'herida abierta' que el país no ha querido sanar adecuadamente.<b>La tragedia más grande de la historia nacional</b>Blades fue enfático al comparar el impacto de la invasión con otros hitos patrióticos. <i><b>'Ni las gestas de independencia, ni la guerra de Coto, ni el 9 de enero, todas juntas, causaron tantas muertes de panameños'</b></i>, señaló, destacando que muchas de las víctimas eran personas indefensas y desarmadas. A pesar de la magnitud de la tragedia, el músico denunció que el hecho continúa sin ser debidamente analizado y que, a más de tres décadas de los sucesos, ni siquiera existe una cifra oficial de fallecidos que sea certera.<b>Una crítica a la 'indiferencia cívica'</b>El mensaje de Blades no solo apuntó hacia el exterior, sino también hacia la sociedad interna. Calificó como 'inconcebible' la vergüenza y el silencio que aún rodea la discusión pública sobre la invasión, un evento que describió como contradictorio: bochornoso, distorsionado y heroico a la vez.<i><b>'Mientras no hagamos una revisión seria de este asunto, continuarán frescas las heridas y la angustia de lo que no se ha resuelto, escondidas bajo la aparente costra de nuestra indiferencia cívica',</b></i> advirtió el autor de Patria.Finalmente, Blades envió sus condolencias a los familiares de los muertos y desaparecidos, y lanzó una dura crítica a quienes aún justifican la intervención militar bajo el nombre de 'Causa Justa':'Que por lo menos demuestren respeto y solidaridad por las vidas inocentes que fueron masacradas y exijan claridad por las consecuencias de esa unilateral e ilegal acción', sentenció.