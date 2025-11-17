  1. Inicio
San Miguelito refuerza la lucha contra la basura con ‘Misión Limpieza’

El distrito de San Miguelito.
El distrito de San Miguelito. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 17/11/2025 11:36
Se incluye acciones de limpieza comunitaria, campañas educativas y la aplicación del reglamento municipal de aseo

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, anunció este lunes nuevas medidas en el marco del plan Misión Limpieza, que será implementadas durante los meses de noviembre y diciembre para la gestión de residuos.

Misión Limpieza es una estrategia permanente de la Alcaldía de San Miguelito para fortalecer la gestión de residuos, recuperar espacios públicos y promover la cultura de limpieza y responsabilidad ciudadana.

Incluye acciones de limpieza comunitaria, campañas educativas y la aplicación del reglamento municipal de aseo.

La alcaldesa advirtió que el plan también incluye sanciones de hasta $5,000 a quienes insistan en la mala disposición de la basura. El Juzgado Administrativo de Aseo sancionará las faltas al Reglamento Municipal de Aseo.

El listado de infracciones y multas se divide en:

Tirar basura en áreas públicas y depositar basura fuera del horario: $25 y $300.

Arrojar residuos desde vehículos: $75 y $300.

Lavar autos en la vía pública: $50 y $500.

Quemar basura al aire libre: $100 y $1,000.

Colocar basura en bolsas inadecuadas: $25 y $500.

Fomentar vertederos a cielo abierto: $1,000 y $5,000.

