San Miguelito refuerza la lucha contra la basura con ‘Misión Limpieza’

<b><a href="/tag/-/meta/irma-hernandez">La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernánde</a></b>z, anunció este lunes nuevas medidas en el marco del <b>plan Misión Limpieza</b>, que será implementadas durante los meses de noviembre y diciembre para la gestión de residuos. <b>Misión Limpieza</b> es una estrategia permanente de la Alcaldía de San Miguelito para fortalecer la gestión de residuos, recuperar espacios públicos y promover la cultura de limpieza y responsabilidad ciudadana.Incluye acciones de limpieza comunitaria, campañas educativas y la aplicación del reglamento municipal de aseo. La alcaldesa advirtió que el plan también incluye sanciones de hasta $5,000 a quienes insistan en la mala disposición de la basura. El Juzgado Administrativo de Aseo sancionará las faltas al Reglamento Municipal de Aseo. El listado de infracciones y multas se divide en:<b>Tirar basura en áreas públicas y depositar basura fuera del horario: $25 y $300.</b><b>Arrojar residuos desde vehículos: $75 y $300.</b><b>Lavar autos en la vía pública: $50 y $500.</b><b>Quemar basura al aire libre: $100 y $1,000.</b><b>Colocar basura en bolsas inadecuadas: $25 y $500.</b><b>Fomentar vertederos a cielo abierto: $1,000 y $5,000.</b>