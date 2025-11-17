Misión Limpieza: San Miguelito refuerza plan ante aumento de basura en noviembre y diciembre

La Alcaldía de San Miguelito anunció este lunes un paquetede medidas para atender el incremento en la generación de residuos durante los meses de noviembre y diciembre, un periodo que históricamente registra el mayor volumen de desechos en el distrito, como parte del plan institucional denominado Misión Limpieza.

La administración municipal informó que, aunque se han eliminado puntos críticos y se ha avanzado en varias comunidades, persisten desafíosimportantes.

El año pasado, el distrito produjo cerca de 520 toneladas diarias, unincremento del 30 % respecto a otros meses.

Solo en diciembre, los operativosextraordinarios municipales recogieron 1,700 toneladas adicionales a las másde 10,000 recolectadas por el concesionario.

