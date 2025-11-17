  1. Inicio
Misión Limpieza: San Miguelito refuerza plan ante aumento de basura en noviembre y diciembre

El distrito de San Miguelito. Archivo | La Estrella de Panamá
Lourdes García Armuelles
  • 17/11/2025 12:00
La Alcaldía de San Miguelito anunció este lunes un paquetede medidas para atender el incremento en la generación de residuos durante los meses de noviembre y diciembre, un periodo que históricamente registra el mayor volumen de desechos en el distrito, como parte del plan institucional denominado Misión Limpieza.

La administración municipal informó que, aunque se han eliminado puntos críticos y se ha avanzado en varias comunidades, persisten desafíosimportantes.

El año pasado, el distrito produjo cerca de 520 toneladas diarias, unincremento del 30 % respecto a otros meses. Solo en diciembre, los operativosextraordinarios municipales recogieron 1,700 toneladas adicionales a las másde 10,000 recolectadas por el concesionario.

Operativos

Entre las medidas que se reforzarán en diciembre, se encuentran:

Jornadas especiales de recolección de basura y reciclaje.

Incremento de rutas para la recolección de voluminosos.

Continuidad de las jornadas de reciclaje en la sede municipal.

Auto Rápido de Reciclaje en Los Andes Mall y Villa Lucre.

Billy Truck operando todos los miércoles en los corregimientos.

Limpieza permanente en puntos críticos para evitar nuevos focos decontaminación.

La Alcaldía reforzará la fiscalización a la empresa recolectora actual, que hoycumple entre el 75% y 80% del servicio. Adelantó que la supervisión será más estricta hasta el final del contrato.

Sanciones

Asimismo, el plan Misión Limpieza aplicarán sanciones que van desde $25.00 hasta $5,000 a quienes incumplan las normas de disposición adecuada de basura.

Las cámaras instaladas en distintas zonas del distrito respaldarán la labor devigilancia junto al Juzgado Administrativo de Aseo sanciona las faltas al Reglamento Municipal de Aseo.

Las infracciones son:

Tirar basura en áreas públicas y depositar basura fuera del horario: $25 y $300.

Arrojar residuos desde vehículos: $75 y $300.

Lavar autos en la vía pública: $50 y $500.

Quemar basura al aire libre: $100 y $1,000.

Colocar basura en bolsas inadecuadas: $25 y $500.

Fomentar vertederos a cielo abierto: $1,000 y $5,000

