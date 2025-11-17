Misión Limpieza: San Miguelito refuerza plan ante aumento de basura en noviembre y diciembre

Asimismo, el plan Misión Limpieza aplicarán sanciones que van desde $25.00 hasta $5,000 a quienes incumplan las normas de disposición adecuada de basura.Las cámaras instaladas en distintas zonas del distrito respaldarán la labor devigilancia junto al Juzgado Administrativo de Aseo sanciona las faltas al Reglamento Municipal de Aseo. Las infracciones son:<b>Tirar basura en áreas públicas y depositar basura fuera del horario: $25 y $300.</b><b>Arrojar residuos desde vehículos: $75 y $300. </b><b>Lavar autos en la vía pública: $50 y $500.</b><b>Quemar basura al aire libre: $100 y $1,000.</b><b>Colocar basura en bolsas inadecuadas: $25 y $500.</b><b>Fomentar vertederos a cielo abierto: $1,000 y $5,000</b>