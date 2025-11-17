Eliminatorias: Panamá se entrena por última vez antes de jugar ante El Salvador

Al ritmo de una salsa mañanera, la selección de Panamá llegó al Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes para cumplir con su último entrenamiento de cara al enfrentamiento contra El Salvador por las Eliminatorias camino a la Copa Mundial 2026.

El elenco dirigido por Thomas Christiansen se entrenó al completo en esta última sesión de cara a ese crucial enfrentamiento que podría definir el futuro del equipo, ya sea clasificando de manera directa o jugando el repechaje internacional, dependiendo lo que ocurra en el duelo de Guatemala-Surinam.

El equipo empezó la sesión con los habituales estiramientos y entre risas se pudo apreciar el buen momento que pasa el grupo en esta están final de la eliminatoria. Una vez culminada la etapa de estiramientos, el grupo empezó con un pequeño rondo para ir calentando motores para la sesión que tuvo acceso los diferentes medios por unos 15 minutos.

El grupo está consciente de lo que se juega. Una victoria ante los salvadoreños les aseguraría la repesca internacional, pase lo que pase en los otros grupos.

Por otra parte, el equipo también estará pendiente en el duelo entre Guatemala y Surinam, ya que un empate o una derrota por parte de los surinameses y una victoria de los panameños, les daría el boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

En cuanto a El Salvador, enfrentarán a una Panamá con varias bajas, entre ellas la de su joven estrella, Nathan Ordaz, quien pidió darse de baja del equipo por temas personas y abandonó la concentración días atrás. El conjunto salvadoreño ya está eliminado de la contienda, por lo que Hernán El Bolillo Gómez no tuvo problemas en darle el permiso al jugador de 21 años.

Panamá y El Salvador se medirán este martes a las 8:00 p.m. (hora local) en el estadio Rommel Fernández en el último partido de la Eliminatoria camino al Mundial 2026.