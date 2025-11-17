Contralor Flores vuelve a cuestionar la planilla de la Asamblea: ‘todos ganan $3,000 y muchos no trabajan’

Para el contralor de la República, Anel Flores, el aumento que ha tenido la Asamblea Nacional (AN) en su planilla sigue siendo injustificado y por ende debe reducirse.

“En la Asamblea lo que sobran son expertos, abogados, ingenieros, lo que tú quieras hay ahí y todos ganan $3,000, y muchos no van a trabajar porque no les dan funciones. Tienes 71 diputados, que usen ese banco de personas que trabajan ahí y así reducirían la planilla”, criticó Flores este lunes, durante una entrevista en Telemetro Reporta.

El contralor recordó que anteriormente había 4,022 funcionarios durante los procesos de la auditoría y ahora esa cifra pasó a 4,071.

Comentó que dentro de la AN existe el 20-20, es decir, que cada diputado puede contratar más de 20 personas por un valor de $20 mil, una opción que casi todos usan.

Flores detalló que si existen 71 diputados hay, por ende, 1,420 personas. Recomendó eliminar el 20-20 para generarle al país un ahorro, ya que muchos de esos funcionarios son jóvenes y sin permanencia.

“Aquí lo que hay es un doble discurso de muchos diputados, muchos de ellos diputados jóvenes o nuevos, que hablan de planillas abultadas, pero ellos son los que las están abultando porque ellos solo ven la planilla de los del Partido Revolucionario Democrático viejos o de otros miembros de los partidos”, sentenció.

Flores adelantó que esta semana tendrá una reunión con el presidente de la AN, Jorge Herrera, para proponerle una reducción de la planilla de $7 millones a $5 millones.

”Esto es correcto porque si se quita esa cantidad de gente todavía quedan 2,651 funcionarios y créanme que en la AN hay gente preparada en todos los ámbitos porque es un banco de gente decente, por lo tanto, por qué los diputados nuevos no optan por utilizar ese recurso”, concluyó el Contralor.