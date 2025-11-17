  1. Inicio
Nacional

Las Naviferias 2025 iniciarán el 2 de diciembre: conoce la agenda y precios de productos

Las Naviferias se convertirán en una opción para los panameños que buscan precios accesibles en las fiestas de fin de año.
Las Naviferias se convertirán en una opción para los panameños que buscan precios accesibles en las fiestas de fin de año. Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 17/11/2025 10:40
El IMA buscará cubrir 123 puntos con Caja Navideña a $15, que venderá en el territorio nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha revelado los detalles de las tradicionales Naviferias 2025, las cuales se llevarán a cabo de manera simultánea en diversas provincias del país a partir del 2 de diciembre.

Este año marca una expansión significativa, ya que el IMA pasará de 89 Naviferias realizadas en 2024 a un total de 123 Naviferias en 2025, buscando alcanzar un mayor número de comunidades y familias a nivel nacional. Las actividades se desarrollarán en paralelo en distintos puntos del territorio, acercando productos accesibles a la población.

Uno de los productos más esperados es la Caja Navideña, que estará disponible a un costo de $15.La Caja Navideña incluirá los siguientes productos esenciales: 10 libras de arroz Sal Azúcar Una lata de guandú Un jamón picnic con hueso

El IMA ha recordado a los compradores la necesidad de llevar efectivo, cédula y su bolsa reutilizable para realizar sus compras.

Calendario de Naviferias 2025 por áreaLas Naviferias se iniciarán el 2 de diciembre. A continuación, se presenta la programación por provincia y comarca, según el calendario oficial adjunto:

ChiriquíDel 2 al 4 de diciembre, las ferias se realizarán en corregimientos como Bugaba, Barú, Renacimiento, Boquete, Dolega, Gualaca, Alanje, Boquerón, Tierras Altas.El 5 de diciembre continuarán en San Félix, Remedios, Tolé, y San Lorenzo.La feria llegará a David el 9 de diciembre.

Los Santos y Herrera

Las Naviferias comenzarán en Los Santos el 2 de diciembre en corregimientos como La Villa de Los Santos, Macaracas, Guararé, Las Tablas, Pedasí, Pocrí, y Tonosí.

En Herrera, inician el 2 de diciembre en Chitré Cabecera, Monagrillo y La Arena.Del 3 al 4 de diciembre, las actividades se extenderán en Herrera a Santa María, El Rincón, Los Canelos, El Limón de Santa María, Parita, Cabuya, Divisa, Ocú Cabecera, Los Llanos de Ocú, Las Minas, Chepo, Los Pozos, La Pitaloza, y Pesé Cabecera.

Panamá será del 3 al 4 de diciembre, incluyendo los corregimientos de Chepo comoo la Unión Santeña, Tortí, y Chepo Centro. Mientras que el 5 de diciembre se llevará a cabo en Chimán (Pasiga).

La provincia de Panamá tendrá Naviferias el 15 de diciembre en Chilibre y Alcalde Díaz.

El 16 de diciembre será en Juan Díaz - Frigo (San Antonio) y Juan Díaz.El 17 de diciembre, en Mateo Iturralde Pan de Azúcar.

El 18 de diciembre la actividad será en Pacora y Tocumen.Finaliza el 19 de diciembre en Gobernación.

CocléEl 5 de diciembre, las Naviferias se desarrollarán en Loma del Naranjo, Antón, El Valle, Rio Hato, Aguadulce, Penonomé, Natá, Olá, La Pintada, Jaguito, y El Roble.

Veraguas será del 9 al 12 de diciembre, la programación incluye Calobre, San Francisco, Santa Fe, La Mesa, Cañazas, La Palma, Los Ruices, Río de Jesús, y Soná el 9 de diciembre.

El 11 de diciembre la feria llegará a Atalaya, Santiago y Omar Torrijos.

El 12 de diciembre, se llevará a cabo en Montijo, Isla Gobernadora, Llano Cativá - Mariato, y Quebro.

La provincia de Colón tendrá ferias del 10 al 12 de diciembre en Barrio Sur, San Juan, Buena Vista, Cativá, Puerto Pilón, Escobal, Chagres, y Miguel de la Borda.Del 15 al 16 de diciembre se realizarán en Nombre de Dios, Palenque Cabecera, María Chiquita, y Portobelo.

En Darién las Naviferias se realizarán en Yaviza, Metetí y Santa Fe el 10 de diciembre.

El 11 de diciembre será en La Palma y Real de Santa María. El 12 de diciembre se incluirán Jaqué y Garachiné.

Bocas del Toro será del 10 al 12 de diciembre, las ferias se realizarán en Chiriquí Grande, Almirante y Changuinola.El 16 de diciembre será en Guabito e Isla Colón.

Panamá Oeste será del 12 de diciembre la feria será en San Carlos.

El 15 de diciembre incluirá Chame.El 16 de diciembre en Capira y Capira Rural - El Limite.El 17 de diciembre en La Chorrera y Chorrera Rural.

Los Díaz.El 18 de diciembre en Arraiján, Hato Montaña y Veracruz.

Comarcas Indígenas

Las Naviferias también se extenderán a diversas comarcas:Ngäbe-Buglé: incluye Soloy, Sabanitas, Hato July (18 de diciembre), Chichica, Nurum (19 de diciembre), Pueblo Nuevo, Kankintú (23 de diciembre) y Kusapin (24 de diciembre).

Naso Tjër Di: Naso Tjër Di (18 de diciembre).

Emberá-Wounaan: Lajas Blancas (23 de diciembre).

Madungandi: Santa Catalina (24 de diciembre).

Wargandí: Por definirse (Día 16).

Guna Yala: Por definirse (Día 16).

Majé Emberá Druá (Comunidad): Por definirse (Día 16).

