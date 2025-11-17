Las Naviferias 2025 iniciarán el 2 de diciembre: conoce la agenda y precios de productos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha revelado los detalles de las tradicionales Naviferias 2025, las cuales se llevarán a cabo de manera simultánea en diversas provincias del país a partir del 2 de diciembre.

Este año marca una expansión significativa, ya que el IMA pasará de 89 Naviferias realizadas en 2024 a un total de 123 Naviferias en 2025, buscando alcanzar un mayor número de comunidades y familias a nivel nacional. Las actividades se desarrollarán en paralelo en distintos puntos del territorio, acercando productos accesibles a la población.

Uno de los productos más esperados es la Caja Navideña, que estará disponible a un costo de $15.La Caja Navideña incluirá los siguientes productos esenciales: 10 libras de arroz Sal Azúcar Una lata de guandú Un jamón picnic con hueso

El IMA ha recordado a los compradores la necesidad de llevar efectivo, cédula y su bolsa reutilizable para realizar sus compras.

Calendario de Naviferias 2025 por áreaLas Naviferias se iniciarán el 2 de diciembre. A continuación, se presenta la programación por provincia y comarca, según el calendario oficial adjunto:

ChiriquíDel 2 al 4 de diciembre, las ferias se realizarán en corregimientos como Bugaba, Barú, Renacimiento, Boquete, Dolega, Gualaca, Alanje, Boquerón, Tierras Altas.El 5 de diciembre continuarán en San Félix, Remedios, Tolé, y San Lorenzo.La feria llegará a David el 9 de diciembre.

Los Santos y Herrera

Las Naviferias comenzarán en Los Santos el 2 de diciembre en corregimientos como La Villa de Los Santos, Macaracas, Guararé, Las Tablas, Pedasí, Pocrí, y Tonosí.

En Herrera, inician el 2 de diciembre en Chitré Cabecera, Monagrillo y La Arena.Del 3 al 4 de diciembre, las actividades se extenderán en Herrera a Santa María, El Rincón, Los Canelos, El Limón de Santa María, Parita, Cabuya, Divisa, Ocú Cabecera, Los Llanos de Ocú, Las Minas, Chepo, Los Pozos, La Pitaloza, y Pesé Cabecera.

Panamá será del 3 al 4 de diciembre, incluyendo los corregimientos de Chepo comoo la Unión Santeña, Tortí, y Chepo Centro. Mientras que el 5 de diciembre se llevará a cabo en Chimán (Pasiga).

La provincia de Panamá tendrá Naviferias el 15 de diciembre en Chilibre y Alcalde Díaz.

El 16 de diciembre será en Juan Díaz - Frigo (San Antonio) y Juan Díaz.El 17 de diciembre, en Mateo Iturralde Pan de Azúcar.

El 18 de diciembre la actividad será en Pacora y Tocumen.Finaliza el 19 de diciembre en Gobernación.

CocléEl 5 de diciembre, las Naviferias se desarrollarán en Loma del Naranjo, Antón, El Valle, Rio Hato, Aguadulce, Penonomé, Natá, Olá, La Pintada, Jaguito, y El Roble.

Veraguas será del 9 al 12 de diciembre, la programación incluye Calobre, San Francisco, Santa Fe, La Mesa, Cañazas, La Palma, Los Ruices, Río de Jesús, y Soná el 9 de diciembre.

El 11 de diciembre la feria llegará a Atalaya, Santiago y Omar Torrijos.

El 12 de diciembre, se llevará a cabo en Montijo, Isla Gobernadora, Llano Cativá - Mariato, y Quebro.

La provincia de Colón tendrá ferias del 10 al 12 de diciembre en Barrio Sur, San Juan, Buena Vista, Cativá, Puerto Pilón, Escobal, Chagres, y Miguel de la Borda.Del 15 al 16 de diciembre se realizarán en Nombre de Dios, Palenque Cabecera, María Chiquita, y Portobelo.

En Darién las Naviferias se realizarán en Yaviza, Metetí y Santa Fe el 10 de diciembre.

El 11 de diciembre será en La Palma y Real de Santa María. El 12 de diciembre se incluirán Jaqué y Garachiné.

Bocas del Toro será del 10 al 12 de diciembre, las ferias se realizarán en Chiriquí Grande, Almirante y Changuinola.El 16 de diciembre será en Guabito e Isla Colón.

Panamá Oeste será del 12 de diciembre la feria será en San Carlos.

El 15 de diciembre incluirá Chame.El 16 de diciembre en Capira y Capira Rural - El Limite.El 17 de diciembre en La Chorrera y Chorrera Rural.

Los Díaz.El 18 de diciembre en Arraiján, Hato Montaña y Veracruz.

Comarcas Indígenas

Las Naviferias también se extenderán a diversas comarcas:Ngäbe-Buglé: incluye Soloy, Sabanitas, Hato July (18 de diciembre), Chichica, Nurum (19 de diciembre), Pueblo Nuevo, Kankintú (23 de diciembre) y Kusapin (24 de diciembre).

Naso Tjër Di: Naso Tjër Di (18 de diciembre).

Emberá-Wounaan: Lajas Blancas (23 de diciembre).

Madungandi: Santa Catalina (24 de diciembre).

Wargandí: Por definirse (Día 16).

Guna Yala: Por definirse (Día 16).

Majé Emberá Druá (Comunidad): Por definirse (Día 16).