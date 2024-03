Secretaría Nacional de Energía anuncia nuevo alza de combustible

Mediante resolución N°MIPRE-2024-0009744 de 20 de marzo de 2024 la Secretaría Nacional de Energía anunció los precios máximos de venta al público de algunos combustibles líquidos en todo el país de acuerdo con el artículo No. 27 de la Ley No. 43 de 25 de abril de 2011, esta institución es la encargada de determinar los precios de paridad de importación de los productos derivados del petróleo.

Según lo establecido la gasolina de 95 octanos se incrementará en 18 centésimos por galon, la de 91 octanos sube 15 centésimos por galón. Además, el diésel aumenta 4 centésimos por galón.

Que en atención a las consideraciones expuestas, resuelve en el artículo No. 1 establecer el precio máximo de venta al público de algunos combustibles líquidos en las ciudades de: Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera, Antón, Penonomé, Aguadulce, Divisa, Chitré, Las Tablas, Santiago, David, Frontera, Boquete, Volcán, Cerro Punta, Puerto Armuelles y Changuinola, en el periodo comprendido del 22 de marzo de 2024 a las seis de la mañana (6:00 a.m.), hasta el 5 de abril de 2024 a las cinco y cincuenta y nueve de la mañana (5:59 a.m.), como se detalla en la siguiente tabla.