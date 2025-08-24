Sector privado acompañará a Mulino a Brasil para explorar acuerdos con Mercosur

La <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a></b> anunció que <b>acompañará al presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>,<b> </b>en la misión oficial a <b><a href="/tag/-/meta/brasil">Brasil</a></b>, junto a un grupo de empresarios panameños, <b>con el objetivo de fortalecer el acercamiento con Mercosur</b>.Según destacó el presidente de la Cciap, <b>Juan Alberto Arias S.</b>, este viaje representa una oportunidad estratégica para que Panamá <b>amplíe sus horizontes comerciales, aumente sus exportaciones y consolide su posición como hub logístico de la región</b>. <i>'Queremos que lo nuestro llegue más lejos y que lo que pase por Panamá se transforme y salga al mundo con valor agregado hecho en Panamá'</i>, señaló.Arias reconoció que existen sectores con dudas, especialmente el agropecuario, pero enfatizó que <i>'no hay malos tratados, lo que hay son tratados mal negociados'</i>. En ese sentido, <b>aseguró que la presencia de Panamá en estas mesas de diálogo es fundamental para defender los intereses nacionales y proteger los rubros más sensibles de la economía</b>.Otro de los puntos clave de la agenda <b>será el acercamiento con los propietarios de Chiquita, con miras a impulsar su regreso al país</b>, lo que enviaría una señal de confianza para la inversión y la producción en Panamá.<i>'El mundo empieza a recuperar la confianza en Panamá, y esa confianza debe traducirse en lo que más necesitan las familias panameñas: empleos y bienestar'</i>, recalcó Arias.El presidente del gremio también insistió en que el reto requiere corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado: <b>el Gobierno con la diplomacia y la conducción, y la empresa privada con la inversión, la visión de mercado y la creación de oportunidades</b>.<i>'Hoy Panamá no puede conformarse con mirar los toros desde la barrera. Nos toca ser protagonistas. El futuro es retador, pero las oportunidades nos llaman con más fuerza, y Panamá está listo para responder'</i>, concluyó.