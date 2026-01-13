Segundo día de juicio Odebrecht: así funcionaban los ‘contratos pf’ para inflar costos

En el segundo día del juicio Odebrecht, se continuó con la lectura de la vista fiscal.

En esta ocasión se detalló como funcionaba el esquema para obtener ganancias ilícitas por parte de la empresa constructora a través de “contratos pf”.

De acuerdo al testimonio del ecuatoriano Freddy Omar Barco Vera, encargado de los subcontratos en Odebrecht, se infló el costo de los materiales utilizados en varios proyectos insignia.

Específicamente se detallaron el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Fase 3 de la Cinta Costera, el Saneamiento de Panamá, la Autopista Madden-Colón, el proyecto Patrimonio Histórica y la Interconexión Vial entre la Avenida Balboa y Avenida de los Poetas, entre otros.

En el caso de Tocumen, se estima que hubo unos 8,4 millones de dólares en sobrecostos por la importación de acero. Mientras que en la cinta costera se aumentó en 15% el precio por el corte y doble de acero y en la Interconexión vial por el corte figurado y armado de acero.

Se emitieron múltiples facturas a empresas por servicios que nunca se ofrecieron con empresas que no tenían siquiera la capacidad de importar acero.

Esto se habría hecho en conjunto con otras empresas como Entremares construction y Acero Dos Mares, así como subcontratistas que facturaron cientos de miles de dólares en contratos para supuesta asistencia técnica.

Otro ejemplo citado fue un proyecto de agua potable, en el que una empresa supuestamente se encargó de la limpieza de tuberías y válvulas, pero en la práctica se habría utilizado, según el testimonio de Barco Vera, personal mínimo.

En este caso, la empresa involucrado fue Limbertoni, quien también participó en la construcción de la Autopista Madden-Colón dónde se utilizó el mismo modus operandi.

Incluso en el caso del Programa de Saneamiento, Odebrecht estuvo involucrado, participando en la construcción del microtúnel de Curundú y el diseño para el sistema de conducción final de aguas residuales en la ciudad de Panamá.

Odebrecht habría conseguido los materiales en Costa Rica, pero facturado un precio mayor en Panamá.