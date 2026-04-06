Senniaf sigue en la búsqueda de dos menores que se evadieron de centro privado

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) adelantó a La Estrella de Panamá que todavía siguen buscando a los dos menores de tres que se evadieron este domingo 5 de abril de un centro privado. “Aun no han sido localizados las dos que faltan”, comentó la entidad, quien además aclaró que ya activaron la alerta amber con las autoridades competentes. La entidad informó este domingo que como resultado de estas acciones, una de las adolescentes ya fue localizada. La Alerta Amber es un sistema nacional de emergencia diseñado para localizar a menores de edad desaparecidos lo antes posible. Coordina comunicaciones y avisos por distintos medios con los rasgos particulares de los menores.

Segundo caso

Este nuevo caso se suma a los ocurridos el pasado martes 24 de marzo, cuando la Senniaf detectó que 15 menores de edad se habían evadido del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Durante el proceso de búsqueda se habían localizado a siete menores de cuatro niños y tres niñas entre los 13 y 17 años de edad quienes han sido ubicados, de acuerdo a la Procuraduría. Según la Senniaf, durante la evasión se reportaron daños materiales en el CAI, así como la sustracción de dinero.

Crisis

Las fugas de los menores de los centros se da en medio de un escándalo institucional en torno a la Senniaf donde se marcó un punto de inflexión en la gestión de las políticas sociales en Panamá, desencadenando una crisis que sacudió los cimientos del Estado tras revelarse un informe legislativo en febrero de 2021. Este documento expuso una realidad de abusos y negligencia sistemática en albergues bajo supervisión estatal, lo que provocó una indignación ciudadana inmediata, protestas sostenidas y una demanda generalizada de justicia que forzó la salida de los directivos de turno. A pesar de los intentos iniciales por estabilizar la institución, la problemática ha persistido como una herida abierta, alcanzando un nuevo pico de tensión durante el primer cuatrimestre de 2026.

Este nuevo capítulo de la crisis se aceleró en marzo de 2026, tras una serie de denuncias por presuntos maltratos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y otras irregularidades administrativas. La inestabilidad interna llegó a un punto crítico cuando la institución sumó cuatro directoras en menos de una semana. Tras la salida de Ana Fábrega y los breves pasos de Otilia Rodríguez y Andrea Vega, el Ejecutivo designó a la entonces viceministra de la Mujer, Lilibeth Cárdenas Chanis, como nueva directora general. Este nombramiento ocurrió en medio de un clima de desconfianza y cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los menores bajo su tutela, lo que llevó a la Asamblea Nacional a reactivar sus mecanismos de fiscalización.