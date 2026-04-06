Senniaf sigue en la búsqueda de dos menores que se evadieron de centro privado

El clímax político de este periodo se produjo el 1 de abril de 2026, con la comparecencia de la Ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles de Arango, ante el pleno legislativo. Durante una sesión que se extendió por varias horas, la titular debió responder un cuestionario de 42 preguntas centrado en las deficiencias del sistema de albergues y la ejecución de subsidios, que ascienden a unos $162 mil mensuales distribuidos entre 34 centros.A pesar de las críticas de los diputados por la falta de sanciones administrativas y la aparente lentitud en las destituciones de funcionarios vinculados a irregularidades, la ministra sostuvo que la Senniaf opera con autonomía y que se han reforzado las inspecciones técnicas. Este ciclo de comparecencias y cambios de mando evidencia que, cinco años después del primer gran informe, la protección de la niñez en Panamá sigue enfrentando desafíos estructurales que trascienden los relevos de personal y exigen una transformación profunda del sistema