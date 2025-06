Smith queda detenido; Policía reporta un fallecido en medio de las protestas

Familiares de los detenidos denuncian que se están realizando capturas de personas que no participaban en los cierres, lo que ha generado malestar entre la gente, que no descartó volver a cerrar si continúan las detenciones.

El subdirector de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, informó que una persona falleció por una herida en la espalda, pero no precisó qué tipo de herida, solo que la persona murió en el hospital.

Chiquita, sin operar

Este miércoles se cumplen 56 días de protestas y paros en contra de la Ley 462, con las primeras aperturas ante un posible diálogo con los sectores docentes, que se encuentran en huelga desde el pasado 23 de abril, siendo el magisterio uno de los grupos con mayor presencia en Bocas del Toro.

Mientras tanto, en los alrededores del puerto de la empresa Chiquita Panamá, principal transnacional del banano en la región, este medio pudo constatar que siguen las puertas cerradas y sin operar. Sin embargo, consultados trabajadores y lugareños, indicaron que no ha habido movimientos que planteen un cierre de la empresa. A la fecha, la compañía no ha confirmado oficialmente su supuesta salida, mientras el gobierno indicó que no intercederá por los trabajadores bananeros en huelga contra la Ley 462.

En medio de este conflicto, el secretario general de Sitraibana, Francisco Smith, fue detenido el 15 de junio tras abrirse un proceso en su contra por los cierres de vías y a pocos días de firmar un acuerdo con la Asamblea Nacional para levantar los cierres. Ayer fue llevado a audiencia de control y el juez de garantías le aplicó la medida de detención preventiva.