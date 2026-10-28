¿Subirá el precio del arroz en 2027? Esto analiza el IMA

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzó a evaluar las condiciones para garantizar el suministro de arroz durante 2027, en medio de los aumentos en los costos de producción que enfrenta el sector agropecuario.

El director general de la entidad, Nilo Murillo Robles, sostuvo este miércoles una reunión con representantes de la industria molinera para revisar las proyecciones de cosecha y solicitar propuestas de precios del grano para el próximo año.

La planificación busca asegurar la disponibilidad de este alimento básico para los programas de seguridad alimentaria que desarrolla el IMA en diferentes puntos del país.