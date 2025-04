Suntracs: Capac rechaza llamado a huelga y advierte que quien no trabaja ‘no cobra’

“Estas paralizaciones interrumpen el curso normal de la actividad económica, generan incertidumbre y afectan de forma negativa a un sector clave para la recuperación nacional. Su impacto no se limita únicamente a las obras en ejecución, sino que también repercute en miles de empleos directos e indirectos, en actividades conexas y en el bienestar de comunidades enteras”, criticó.

La Capac advirtió que los trabajadores que no asistan a sus puestos de trabajo sin causa justificada no devengarán salario alguno por los días no laborados, en estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente y los convenios colectivos establecidos.

Sin embargo, reiteró su compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones que beneficien a todas las partes sin comprometer el desarrollo del país.

“La confrontación solo profundiza divisiones y no contribuye a la construcción de un Panamá más sólido y equitativo. En un momento en el que el país necesita avanzar, toda acción que frene el desarrollo y genere incertidumbre representa un retroceso”, manifestó.

Añadió que “es por ello, hacemos un llamado a la reflexión, al entendimiento y a la responsabilidad, para garantizar el progreso y el bienestar de todos los panameños”.