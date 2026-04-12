Surge Nueva agrupación sindical para enfrentar a CONATO

Una nueva fuerza sindical ha comenzado a tomar forma en el país. Se trata de Organizaciones Sindicales Independientes Resistencia (OIR), un gremio que agrupa a cerca de nueve confederaciones y federaciones de trabajadores, y que nace como respuesta a diferencias internas con la Confederación Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO).

De acuerdo con Eduardo Gil, coordinador de la OIR, esta iniciativa surge tras una serie de situaciones dentro de CONATO, donde, según indicó, se han presentado diversas acusaciones contra su dirigencia.

En ese contexto, explicó que la nueva agrupación busca convertirse en un espacio alternativo para sindicatos que se consideran verdaderamente representativos y comprometidos con las causas laborales.

“Los trabajadores se han quedado sin un espacio para discutir y alzar la voz frente a problemas que aquejan al país, como el alza del combustible, el alto costo de la vida y el deterioro de los salarios en los últimos años”, expresó Gil.