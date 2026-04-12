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Surge Nueva agrupación sindical para enfrentar a CONATO

Reunión de los nuevos miembros de la Organizaciones Sindicales Independientes Resistencia
Reunión de los nuevos miembros de la Organizaciones Sindicales Independientes Resistencia Cedida
Por
Ricardo González
Especial para La Estrella de Panamá
  • 12/04/2026 14:50
La nueva agrupación busca convertirse en un espacio alternativo para sindicatos que se consideran verdaderamente representativos

Una nueva fuerza sindical ha comenzado a tomar forma en el país. Se trata de Organizaciones Sindicales Independientes Resistencia (OIR), un gremio que agrupa a cerca de nueve confederaciones y federaciones de trabajadores, y que nace como respuesta a diferencias internas con la Confederación Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO).

De acuerdo con Eduardo Gil, coordinador de la OIR, esta iniciativa surge tras una serie de situaciones dentro de CONATO, donde, según indicó, se han presentado diversas acusaciones contra su dirigencia.

En ese contexto, explicó que la nueva agrupación busca convertirse en un espacio alternativo para sindicatos que se consideran verdaderamente representativos y comprometidos con las causas laborales.

“Los trabajadores se han quedado sin un espacio para discutir y alzar la voz frente a problemas que aquejan al país, como el alza del combustible, el alto costo de la vida y el deterioro de los salarios en los últimos años”, expresó Gil.

El dirigente también manifestó preocupación por lo que calificó como violaciones a normas constitucionales por parte del gobierno, así como por la postura de Panamá ante conflictos internacionales, señalando que estas decisiones podrían representar riesgos para la población.

La OIR está integrada, hasta el momento, por organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), Convergencia Sindical (CS), la Federación Sindical de Trabajadores de la República de Panamá (FSTRP) y la Unión de Trabajadores Democráticos de Panamá (UTDP), esta última como corriente alternativa de la CNTP.

También forman parte la Federación Nacional de Empleados Públicos (FENASEP), la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana (ANFA) y el Sindicato de Educadores Democráticos de Panamá (SIEDPA), vinculado como corriente alternativa de la CGTP.

Según Gil, estas agrupaciones representan sectores estratégicos tanto del ámbito público como privado y mantienen un firme compromiso con la defensa de los trabajadores.

“El sindicalismo es parte esencial de la democracia. Debe respetarse la libertad sindical en el país, ya que está consagrada tanto en la Constitución como en convenios internacionales. No podemos quedarnos al margen ante ataques a organizaciones como el Suntracs, que afectan el derecho a huelga y la libre representación”, enfatizó.

Finalmente, el dirigente subrayó que los sindicatos deben mantener una postura crítica frente a la realidad nacional, señalando que su rol no solo es defender a los trabajadores, sino también velar por los intereses de la sociedad en general.

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