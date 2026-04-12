Comedia y un thriller inesperado en ‘Un Fantasma para Servirte’

Si alguna vez te has preguntado qué ocurre después de la muerte, el director Ratchapoom Boonbunchachoke lanza su propuesta de respuesta en su nueva cinta ‘Un Fantasma para Servirte’, que se estrenó este sábado 11 de abril en el segundo día del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) 2026. La cinta nos da la premisa de seguir la historia de Nat (Davika Hoorne), una mujer que muere por envenenamiento de polvo en Tailandia, pero revive poseyendo una aspiradora dentro de una compañía manufacturera.

Combinando romance, horror, comedia y fantasía, Boonbunchachoke crea un mundo en donde los fantasmas son ciudadanos de segunda categoría y los utiliza como vehículo para mostrar las problemáticas sociales que sufre Tailandia en cuanto a racismo, clasismo, corrupción gubernamental y lo que significa la pérdida y el olvido, no solo de quienes amamos sino de quienes fueron víctimas de masacres y fallos estatales en el país.

Tras la muerte de Nat, su esposo March (Wisarut Himmarat) cae en una gran depresión de la que su familia desesperadamente intenta sacarlo para enfocarse en el negocio familiar de manufacturar equipos domésticos que ha estado yendo a la ruina. Una vez que March se entera que su esposa ahora reside desde el más allá en una aspiradora, regresa su vitalidad, pero a su vez comienzan un camino de emociones complejas en las que sus prioridades y principios se ven encrucijados en la nueva misión de Nat, cuyo regreso no simplemente se enfoca en volver a ser una esposa.

En otra línea de trama, conocemos a Krong (Wanlop Rungkumjud), quien se hace pasar por un reparador de aspiradoras cuando un joven cascarrabias afectado por la contaminación de polvo en la ciudad llama a la compañía para reportar casos extraños con su compra. Extraños como que la aspiradora tosa en la noche y devuelva todo el polvo acumulado, normal ¿no?

Esto nos lleva al lado dramático y de crítica social en el que el director se vuelca de lleno, y parece que fue su idea original desde el principio ya que nos estacionamos en cómo el gobierno y su inclinación a la corrupción disfrazada de “progreso” para la ciudad causa estragos en la salud, economía y rutinas de los ciudadanos. Asimismo, cuando el gobierno parece buscar la forma de hacer que las personas olviden hechos criminales de la historia de Tailandia que “afectan” directamente a altos cargos.