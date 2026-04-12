IFF Panamá 2026: estrenos nacionales y cine internacional en el Teatro Nacional

Desde la mañana, el público disfrutó de propuestas internacionales como Cordillera de Fuego de Jayro Bustamante, un drama guatemalteco sobre corrupción y amenazas ambientales, y El Canto de las Manos de María Valverde, documental que adapta la ópera Fidelio al lenguaje de señas en un ejercicio de inclusión artística.La directora canadiense Darlene Naponse presentó AKI, un documental inmersivo sin diálogos que explora la conexión espiritual con la naturaleza desde la cosmovisión indígena, mientras que la función gratuita al aire libre en San Miguelito acercó el cine a nuevos públicos con la animación Olivia y el Terremoto Invisible, fortaleciendo el alcance comunitario del festival.El cierre de la jornada estuvo marcado por la emotiva presentación de Paraíso Tropical. Abner Benaim, visiblemente conmovido, dedicó la función a su madre y a los familiares de las víctimas, subrayando la dimensión íntima y política de su obra.Con una programación que transita entre lo local y lo global, lo íntimo y lo colectivo, el IFF Panamá continúa consolidándose como un espacio donde las historias no solo se proyectan, sino que generan diálogo, cuestionan realidades y construyen nuevas formas de entender el mundo.