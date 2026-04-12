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Vida y cultura

IFF Panamá 2026: estrenos nacionales y cine internacional en el Teatro Nacional

Proyección En busca de indio conejo
Proyección En busca de indio conejo Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/04/2026 15:15
Se ofreció una programación que transita entre lo local y lo global, lo íntimo y lo colectivo, con historias no solo se proyectan, sino que generan diálogo

El Festival Internacional de Cine de Panamá vivió este sábado una de sus jornadas más dinámicas y diversas, con actividades en el Teatro Nacional, la Ciudad de las Artes y espacios alternativos que reafirmaron su compromiso con historias que dialogan con la identidad, la memoria y los desafíos del presente.

La programación destacó por la sólida presencia del cine panameño, con los estrenos de Paraíso Tropical de Abner Benaim, Saloma de Miguel I. González, Cautiverio de Omar Calvo y Sebastián Jiménez Franco, y En busca del Indio Conejo de Annie Canavaggio y María Neyla Santamaría.

Estas producciones reafirmaron la fuerza y diversidad de las narrativas locales, conectadas con la tierra, la tradición y los procesos de transformación social.

La jornada también incluyó el estreno mundial de Sana y Salva, comedia caribeña del puertorriqueño Arí Maniel Cruz, quien expresó su orgullo de presentar la película en Panamá, consolidando al festival como plataforma clave para el cine contemporáneo regional.

Sana y Salva
Sana y Salva Cedida

Desde la mañana, el público disfrutó de propuestas internacionales como Cordillera de Fuego de Jayro Bustamante, un drama guatemalteco sobre corrupción y amenazas ambientales, y El Canto de las Manos de María Valverde, documental que adapta la ópera Fidelio al lenguaje de señas en un ejercicio de inclusión artística.

La directora canadiense Darlene Naponse presentó AKI, un documental inmersivo sin diálogos que explora la conexión espiritual con la naturaleza desde la cosmovisión indígena, mientras que la función gratuita al aire libre en San Miguelito acercó el cine a nuevos públicos con la animación Olivia y el Terremoto Invisible, fortaleciendo el alcance comunitario del festival.

El cierre de la jornada estuvo marcado por la emotiva presentación de Paraíso Tropical. Abner Benaim, visiblemente conmovido, dedicó la función a su madre y a los familiares de las víctimas, subrayando la dimensión íntima y política de su obra.

Con una programación que transita entre lo local y lo global, lo íntimo y lo colectivo, el IFF Panamá continúa consolidándose como un espacio donde las historias no solo se proyectan, sino que generan diálogo, cuestionan realidades y construyen nuevas formas de entender el mundo.

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