IFF Panamá 2026: estrenos nacionales y cine internacional en el Teatro Nacional

El Festival Internacional de Cine de Panamá vivió este sábado una de sus jornadas más dinámicas y diversas, con actividades en el Teatro Nacional, la Ciudad de las Artes y espacios alternativos que reafirmaron su compromiso con historias que dialogan con la identidad, la memoria y los desafíos del presente.

La programación destacó por la sólida presencia del cine panameño, con los estrenos de Paraíso Tropical de Abner Benaim, Saloma de Miguel I. González, Cautiverio de Omar Calvo y Sebastián Jiménez Franco, y En busca del Indio Conejo de Annie Canavaggio y María Neyla Santamaría.

Estas producciones reafirmaron la fuerza y diversidad de las narrativas locales, conectadas con la tierra, la tradición y los procesos de transformación social.

La jornada también incluyó el estreno mundial de Sana y Salva, comedia caribeña del puertorriqueño Arí Maniel Cruz, quien expresó su orgullo de presentar la película en Panamá, consolidando al festival como plataforma clave para el cine contemporáneo regional.