Taxista embiste contra policías en Mocambo

Un taxista atropelló a dos policías mientras se daba a la fuga. El hecho ocurrió en un punto de control del sector de Mocambo, cerca de Cerro Patacón.

“Se observa un vehículo, taxi, el cual mantenía manejo desordenado, y se le hace el llamado a atención. Se le coloca una boleta, y al momento en que se le coloca la boleta mismo, se pone de manera descomedida contra la unidad y utiliza su vehículo para embestirla”, detalló el mayor Eduardo Aguilar, de la Policía Nacional. “Las unidades resuelven tomar las acciones correspondientes, y ponerlo a orden de las autoridades competentes”, acotó.

Las imágenes compartidas por la Policía Nacional muestran como la motocicleta de uno de los policías también recibió daños. El taxista fue inmovilizado y colocado contra el suelo al lado de su vehículo antes de ser trasladado a las autoridades competentes.