Tragedia en Guna Yala: turista chileno muere ahogado mientras practicaba snorkel

Un turista de nacionalidad chilena falleció de forma trágica mientras practicaba snorkel en aguas de la comarca Guna Yala, uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe panameño.

El hecho ocurrió en la comunidad de Assudub Bibbi, generando conmoción entre residentes y visitantes de la zona.

La víctima fue identificada como Cristian Roberto Pangui, de 53 años, quien se encontraba realizando la actividad acuática cuando, de acuerdo con informes preliminares, comenzó a presentar dificultades en el agua.

Un guía turístico que lo acompañaba logró sacarlo del mar y trasladarlo de inmediato al centro de salud de la comunidad, donde el personal médico confirmó que ya no mantenía signos vitales.

Tras el fallecimiento, las autoridades tradicionales del Congreso General Guna acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre posibles condiciones médicas previas ni sobre factores externos que hayan influido en el accidente.

El ciudadano chileno se encontraba de visita en Panamá, disfrutando de uno de los principales atractivos turísticos del país, tras haber participado del Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe y se ha podido constatar que en Chile desempeñó como subsecretario del Medio Ambiente.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de extremar las medidas de seguridad durante actividades recreativas en el mar, incluso en zonas consideradas seguras.