Suzanne Sáez asume como Gerente Educativa Encargada del ITSE

Suzanne Sáez asumió oficialmente las funciones de Gerente Educativa Encargada del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), con el objetivo de dar continuidad al trabajo académico e institucional orientado al fortalecimiento de la educación técnica superior de ciclo corto en Panamá.

Con una amplia trayectoria en educación superior y un firme compromiso con la calidad académica, Sáez aportará liderazgo a los procesos de formación que desarrolla el ITSE, enfocados en preparar talento humano especializado que responda a las necesidades productivas y tecnológicas del país.

Antes de asumir esta nueva responsabilidad, Sáez se desempeñó dentro del ITSE como Subgerente de Currículo y Subgerente de Calidad y Desarrollo, roles desde los cuales lideró procesos clave de mejora institucional, aseguramiento de la calidad académica y fortalecimiento curricular, contribuyendo a la consolidación del modelo educativo de la institución.

Su experiencia profesional abarca más de 20 años en cargos directivos y académicos en diversas universidades de Panamá, donde se ha especializado en gestión académica, calidad educativa y desarrollo institucional, áreas fundamentales para la evolución de la educación técnica superior.

Desde la Gerencia Educativa Encargada, Suzanne Sáez tendrá como misión fortalecer la comunidad académica del ITSE, consolidar los procesos internos de calidad y continuar impulsando una oferta formativa pertinente, alineada con las demandas del mercado laboral y los desafíos del desarrollo nacional.