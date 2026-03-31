Ulloa llama a evitar excesos durante Semana Santa

A pocas horas de iniciar el asueto por Semana Santa, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado a la población a vivir estos días con prudencia, evitando los excesos tanto al conducir como en el consumo de alimentos y bebidas.

El prelado enfatizó especialmente los riesgos del consumo de alcohol, señalando que “la bebida impide que yo realmente sea consciente de lo que soy como persona y pueda descubrir mi dignidad humana”.

Ulloa exhortó a los panameños a aprovechar este período para reencontrarse con la familia y consigo mismos, destacando la importancia del descanso y la reflexión en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana.

“Estos deben ser días de recogimiento y de precaución al manejar. Hay momentos para otras festividades; tomemos este tiempo para nosotros mismos”, expresó.

Asimismo, subrayó que la Semana Santa no solo tiene un valor espiritual para los creyentes, sino que también representa una oportunidad para todos los ciudadanos de serenarse, reflexionar sobre el presente y proyectar el futuro con mayor claridad.