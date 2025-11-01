Una denuncia ciudadana permite el decomiso en Tierras Altas de un cargamento de cebolla de contrabando

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) decomiso 100 quintales de cebolla presuntamente de contrabando, tras una denuncia anónima recibida a través de la línea directa 775-1933.

El operativo, según ANA, se efectuó mediante un allanamiento en una residencia particular ubicada en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, donde las autoridades encontraron el cargamento sin la documentación que acreditara su ingreso legal al territorio fiscal panameño.

Las cebollas, junto con un vehículo usado presuntamente para su transporte, fueron trasladadas a la sede regional de ANA para su custodia y análisis.

El propietario de la residencia fue citado por las autoridades para dar inicio al trámite legal correspondiente, mientras que las investigaciones continúan abiertas para determinar el origen y la ruta del producto.