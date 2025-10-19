Una red de mercados robusta en la ciudad de Panamá

'El concepto de tiendas permanentes se extenderá al interior del país', informa Murillo. La tienda de Herrera está ubicada en el Merca, al igual que en David, Chiriquí; en Santiago se está buscando un lugar para la tienda fija. En Penonomé está trabajando en la propia sede del IMA. En Río Hato se está acondicionando la sede del Mercado del Marisco. En Aguadulce y en Las Tablas las construcciones van bastante adelantadas.Las tiendas permanentes del IMA contarán con productos de la canasta básica, que incluyen alimentos secos como el arroz, granos como el maíz, frijoles, porotos y lentejas; aceite, sal, azúcar y café; enlatados como el atún, las sardinas y la jamonilla, así como espagueti y coditos. La mayoría de los productos son panameños.Con la extensión de una red de tiendas y mercados fijos se pretende disminuir notablemente la realización de ferias que regularmente se ofrecen en espacios que no cuentan con las facilidades para atender al público de forma adecuada.