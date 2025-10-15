Vamos demanda ante la CSJ facultad de la Contraloría para ordenar secuestros de bienes

La coalición Vamos presentó la mañana de este miércoles 15 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda para que se declare inconstitucional que la Contraloría General de la República pueda ordenar el secuestro de bienes.

Los diputados de la citada coalición presentaron la demanda contra la Resolución No. 3126-2025-Leg/PJ del 23 de septiembre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial No. 30736-B del 30 de septiembre de 2025.

Según la demanda, dicha resolución autoriza a la Contraloría a suspender pagos, retener salarios y ordenar el secuestro (congelamiento) de bienes a particulares y funcionarios.

Igualmente, la demanda también establece que esas facultades exceden las competencias constitucionales de la Contraloría General de la República.

Además, abren la puerta al abuso de poder, al vulnerar garantías fundamentales como el debido proceso.

La Estrella de Panamá conoció que en la demanda se citan los artículos 32, 47, 280 y 281 de la Constitución, ya que ellos establecen los límites de competencia, las labores de los juez natural y la llamada Jurisdicción de Cuentas.

A la presentación de la demanda de Vamos asistieron los diputados Luis Duke, Roberto Zúñiga, Janine Prado, Lenín Ulate y Miguel Ángel López.

La bancada indicó que el verdadero fortalecimiento de la rendición de cuentas “pasa necesariamente por modernizar la contabilidad pública y revisar los contratos y precios del Estado, ya que es en estos elementos donde suelen originarse los vacíos que favorecen la impunidad”.