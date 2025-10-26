Veraguas y Los Santos golpeadas por inundaciones: Sinaproc mantiene alerta por lluvias

Las lluvias registradas en las últimas horas han provocado inundaciones y deslizamientos en distintas comunidades de Veraguas y Los Santos, según el más reciente balance emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el reporte, Veraguas se mantiene como una de las zonas más afectadas. En San Lorenzo, Soná y Río Grande, equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) atendieron un deslizamiento de tierra, mientras que en Madre Vieja se reportaron seis viviendas inundadas.

En el sector de Tigre de Los Amarillos, vía Playa Banco, maquinaria pesada permanece en el área ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

En Bajo Chitra, Calobre, el río se salió de su cauce, aunque hasta el momento no se registran daños a viviendas.

En tanto, en la provincia de Los Santos, las lluvias también han provocado afectaciones. En Alto Güera, distrito de Macaracas, tres viviendas resultaron inundadas, afectando a 13 personas que recibieron asistencia local.

En Tonosí, cinco viviendas fueron afectadas por el desbordamiento de ríos, aunque el nivel del agua ha comenzado a disminuir.

El Sinaproc informó que no se reportan personas desaparecidas ni heridas, y que las lluvias que se presentan en la cuenca alta del río Tonosí y el sur de Veraguas son efectos indirectos del huracán Melissa, que actualmente se encuentra en el Caribe.