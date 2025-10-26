  1. Inicio
Veraguas y Los Santos golpeadas por inundaciones: Sinaproc mantiene alerta por lluvias

Las lluvias generadas por el huracán Melissa provocan daños en viviendas y vías en Veraguas y Los Santos, sin reportes de personas heridas o desaparecidas.
Las lluvias generadas por el huracán Melissa provocan daños en viviendas y vías en Veraguas y Los Santos, sin reportes de personas heridas o desaparecidas. Sinaproc
Por
Adriana Berna
  • 26/10/2025 10:44
El Sinaproc mantiene alerta verde en 8 provincias y 50 distritos ante las fuertes lluvias que han provocado inundaciones y deslizamientos en Veraguas y Los Santos.

Las lluvias registradas en las últimas horas han provocado inundaciones y deslizamientos en distintas comunidades de Veraguas y Los Santos, según el más reciente balance emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el reporte, Veraguas se mantiene como una de las zonas más afectadas. En San Lorenzo, Soná y Río Grande, equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) atendieron un deslizamiento de tierra, mientras que en Madre Vieja se reportaron seis viviendas inundadas.

En el sector de Tigre de Los Amarillos, vía Playa Banco, maquinaria pesada permanece en el área ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

En Bajo Chitra, Calobre, el río se salió de su cauce, aunque hasta el momento no se registran daños a viviendas.

En tanto, en la provincia de Los Santos, las lluvias también han provocado afectaciones. En Alto Güera, distrito de Macaracas, tres viviendas resultaron inundadas, afectando a 13 personas que recibieron asistencia local.

En Tonosí, cinco viviendas fueron afectadas por el desbordamiento de ríos, aunque el nivel del agua ha comenzado a disminuir.

El Sinaproc informó que no se reportan personas desaparecidas ni heridas, y que las lluvias que se presentan en la cuenca alta del río Tonosí y el sur de Veraguas son efectos indirectos del huracán Melissa, que actualmente se encuentra en el Caribe.

Sigue alerta por lluvias

La entidad mantiene tres avisos de vigilancia activos:

Lluvias significativas y actividad eléctrica hasta las 11:59 p.m. del 27 de octubre.

Vientos intensificados y oleajes hasta las 11:59 p.m. del 28 de octubre.

Formación del huracán Melissa en el Caribe, con incidencia indirecta sobre el territorio panameño.

El país se mantiene bajo alerta verde en ocho provincias y una comarca, abarcando 50 distritos hasta el momento, mientras continúan los monitoreos ante posibles nuevos eventos de inundación o deslizamientos.

