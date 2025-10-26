Veraguas y Los Santos golpeadas por inundaciones: Sinaproc mantiene alerta por lluvias

Las lluvias registradas en las últimas horas han provocado inundaciones y deslizamientos en distintas comunidades de <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-veraguas">Veraguas</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-los-santos">Los Santos</a></b>, según el más reciente balance emitido por el <b>Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del <a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b>.De acuerdo con el reporte, <b>Veraguas</b> se mantiene como una de las zonas más afectadas. En <b>San Lorenzo, Soná y Río Grande</b>, equipos del <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b> atendieron un <b>deslizamiento de tierra</b>, mientras que en <b>Madre Vieja</b> se reportaron <b>seis viviendas inundadas</b>. En el sector de <b>Tigre de Los Amarillos</b>, vía Playa Banco, maquinaria pesada permanece en el área ante el riesgo de nuevos deslizamientos.En <b>Bajo Chitra, Calobre</b>, el río se salió de su cauce, aunque hasta el momento no se registran daños a viviendas.En tanto, en la provincia de <b>Los Santos</b>, las lluvias también han provocado afectaciones. En <b>Alto Güera, distrito de Macaracas</b>, <b>tres viviendas</b> resultaron inundadas, afectando a 13 personas que recibieron asistencia local. En <b>Tonosí</b>, <b>cinco viviendas</b> fueron afectadas por el desbordamiento de ríos, aunque el nivel del agua ha comenzado a disminuir.El Sinaproc informó que <b>no se reportan personas desaparecidas ni heridas</b>, y que las lluvias que se presentan en la <b>cuenca alta del río Tonosí</b> y el <b>sur de Veraguas</b> son <b>efectos indirectos del huracán Melissa</b>, que actualmente se encuentra en el Caribe.