‘Vivan la Semana Santa con sentido, no como rutina’: Monseñor Ulloa

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta Cedida
Lourdes García Armuelles
  • 29/03/2026 10:10
Ulloa llamó a vivir la Semana Santa “de manera distinta”, como una oportunidad para detener el ruido y la prisa, y reflexionar sobre el sentido de la vida

En la Catedral Basílica, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, subrayó el contraste que encierra la liturgia del Domingo de Ramos: la alegría del pueblo que aclama a Jesús con palmas y el relato de la Pasión, donde ese mismo pueblo grita “¡Crucifícalo!”.

“Ese contraste no es solo historia pasada; es un espejo de nuestra propia vida”, afirmó, invitando a los fieles a preguntarse: ¿Quién soy yo en la Pasión del Señor?

Ulloa llamó a vivir la Semana Santa “de manera distinta”, como una oportunidad para detener el ruido y la prisa, y reflexionar sobre el sentido de la vida.

Recordó que Cristo sigue siendo crucificado hoy en la corrupción, la injusticia, la violencia, la soledad de los ancianos, el sufrimiento de los enfermos y la falta de oportunidades para los más pobres.

Los fieles portan cruces alusivas al domingo de ramo
Los fieles portan cruces alusivas al domingo de ramo Cedida
La misa se dio en la Catedral Basílica.
La misa se dio en la Catedral Basílica. Cedida

“Cristo sigue en la cruz... y muchas veces nosotros pasamos de largo”, advirtió, exhortando a contemplar y acompañar a quienes cargan cruces pesadas de enfermedad, fracaso o rechazo.

El arzobispo también animó a quienes no pueden asistir físicamente a los templos a convertir sus hogares en pequeños santuarios, ofreciendo sus sufrimientos como oración y unión con la Iglesia.

Finalmente, Ulloa invitó a los fieles a no vivir esta Semana Santa como una costumbre más, sino como un verdadero encuentro con el Señor: “No quiero ser de los que te aclaman hoy y te abandonan mañana; quiero caminar contigo, cargar contigo, amar contigo”.

