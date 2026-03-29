‘Vivan la Semana Santa con sentido, no como rutina’: Monseñor Ulloa

<i><b>'Cristo sigue en la cruz... y muchas veces nosotros pasamos de largo',</b></i> advirtió, exhortando a contemplar y acompañar a quienes cargan cruces pesadas de enfermedad, fracaso o rechazo.El arzobispo también animó a quienes no pueden asistir físicamente a los templos a convertir sus hogares en pequeños santuarios, ofreciendo sus sufrimientos como oración y unión con la Iglesia. Finalmente, Ulloa invitó a los fieles a no vivir esta Semana Santa como una costumbre más, sino como un verdadero encuentro con el Señor: 'No quiero ser de los que te aclaman hoy y te abandonan mañana; quiero caminar contigo, cargar contigo, amar contigo'.