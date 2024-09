Ximena Rincón González: ‘La reflexión es cómo usamos la tecnología de manera responsable’

Como presidenta de la Comisión de desafíos del futuro, Ciencia y Tecnología en Chile, la senadora Ximena Rincón González visitó Panamá para compartir conocimientos y experiencias con respecto a la legislación sobre la Inteligencia Artificial, tema que está en discusión en la Asamblea Nacional. Aprovechó los pocos días en el país para promover el apoyo a la causa venezolana a través de la Asamblea Nacional. Sobre el estado de la democracia en Venezuela, Chile y Estados Unidos y la importancia de la regulación de las herramientas tecnológicas incluyendo la inteligencia artificial, conversó con La Estrella de Panamá.

Senadora, entiendo que tiene una agenda apretada en un viaje corto. ¿Qué temas está abordando en Panamá?

Me invitaron a participar en un encuentro internacional que organiza Panamá con el tema de inteligencia artificial. En Panamá están empezando a discutir un proyecto de ley en la Asamblea para regular la inteligencia artificial. El país está analizando, todo lo que estamos haciendo otros países, lo que hizo la Unión Europea que es la primera legislación en el mundo que hay sobre esta materia y en concordancia con otras materias como el tema de ciberseguridad protección de la ley de datos que van de la mano con este tema, esto en el contexto de que yo presidí el año pasado la Comisión de desafíos del futuro, Ciencia y Tecnología en Chile y que instalamos una mesa de inteligencia artificial con más de 120 expertos del mundo académico, industrial, sociedad civil, que analizó en cinco submesas el tema de la inteligencia artificial y que hoy día está colaborando con el Ejecutivo en la tramitación que está haciendo en la Cámara de Diputados que ya aprobó en general, que ahora va a ir a la particularidad y luego va al Senado.

Entiendo que no es el único tema en su agenda...

Producto de ello después de haber escuchado en Chile a las víctimas de lo que están viviendo en y durante tanto tiempo en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro aprobamos una solicitud al presidente de la República (de Chile, Gabriel Boric) para que le pida al fiscal de la Corte Penal Internacional que dictamine la orden de apresamiento contra el dictador. Producto de ello estamos en conversaciones en Panamá con miembros de la Asamblea para lograr transmitirles la información que nosotros hemos recibido de las víctimas, que puedan conocer detalles de lo que hemos hecho y que ellos tomen la posta y hagan lo propio. Lo ha hecho República Dominicana recientemente, lo está revisando también el Parlamento Español y esperamos que esto se vaya sumando en más voluntades que pidan lo mismo. Creemos que es fundamental.

¿Con quienes han conversado hasta el momento acá sobre este tema?

Primero, nos hemos reunido con la comunidad venezolana, hemos tenido encuentros con algunos parlamentarios a raíz del mismo encuentro de inteligencia artificial y uno en particular con Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos, que esperamos que nos ayude a abrir puertas porque es fundamental que el Parlamento nos escuche. Nosotros no pedimos. Creo que es fundamental que la presidenta de la Asamblea juegue un rol y que entienda que lo que les pasa a los venezolanos también es un tema que nos impacta y nos preocupa y nos debe preocupar a todos en la región y en el mundo (...) tenemos que hacer todos los esfuerzos para que los venezolanos puedan vivir en libertad, puedan vivir en democracia y los que tuvieron que salir puedan volver si así lo quieren.

Esta crisis está generando a su vez algunas otras crisis en otros países sobre todo con la migración, tema del cual se ha manifestado Chile...

Es muy muy complejo, porque lamentablemente en un inicio cuando empezó a llegar la migración venezolana, venían profesionales, médicos, ingenieros, grupos de hombres y mujeres que arrancaron por la dictadura; luego empezaron a llegar personas más sencillas y con ellas se mezcló gente, parte del crimen organizado. Ha aumentado la criminalidad en Chile, eso asociado a personas de Venezuela que son parte de este crimen organizado, ha aumentado la población penal en nuestro país con bandas que obviamente no estaban presentes en Chile, la más conocida, el tren de Aragua. Entonces se genera una animosidad en contra de la migración que los que creemos que la migración es parte de los derechos humanos, que tiene que existir, que tiene que ser regulada y ordenada, es difícil explicárselo a un ciudadano o ciudadana cuando ve todas estas cosas que están pasando.

¿Qué hacer ante esta realidad?

Hay dos cosas que tenemos que hacer los países que recibimos la migración: uno, tenerla muy regulada, muy ordenada, que sea además transparente; y por otra parte, tenemos que hacer todo lo posible para que los venezolanos puedan volver a su patria, puedan hacerlo además en condiciones de seguridad y para eso obviamente no puede seguir el dictador. Creo que nunca nadie podría oponerse a la migración, pero sí tenemos que hacerla en condiciones de seguridad para los que migran y para los nacionales. Y siempre tenemos que trabajar para que nadie en ninguna parte del mundo se vea obligado a salir de su patria porque eso no es respetar los derechos fundamentales.

Recién ocurren en Venezuela unas elecciones en las que hay una participación ciudadana enorme, sin embargo, todo queda en suspenso. ¿Ve alguna ventana para el final de esta crisis?, ¿qué pueden hacer la comunidad internacional y los propios venezolanos?

Sin lugar a duda, nos gustaría que terminara pronto. De hecho, el 28 de septiembre, este mes, se van a cumplir dos meses desde la elección en Venezuela que eligió a Edmundo González como presidente de su país y por lo tanto creo que todos y todas debiéramos: uno, el 28 de septiembre movilizarnos en el mundo entero. Lo vamos a hacer en Chile, para exigir el reconocimiento de ese resultado. Dos, que todos los parlamentos del mundo vayan sumándose a pedirles a sus gobernantes que pidan al fiscal de la Corte Penal Internacional que emita la orden de captura contra Nicolás Maduro porque es fundamental restituir la democracia en Venezuela. Es fundamental que venezolanos se sientan libres en su patria y no tengan que escapar y creo que si todos apuntamos en la misma dirección vamos a poder empezar a restablecer el orden que la democracia impone en los países.

Recientemente, IDEA presentó un informe sobre la situación de la democracia: por una parte, se destaca la participación ciudadana en las urnas, sin embargo, hay otros puntos en los que no avanzamos. ¿Cómo califica la situación?

En Chile, sin lugar a duda, hay democracia. Uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno que tenemos, pero es un gobierno elegido democráticamente y creo que eso es algo que los países tienen que cuidar. En el gobierno anterior, de Sebastián Piñera, muchos de los que hoy gobiernan nuestro país querían que se le destituyera. Creo que eso no es posible y no debe permitirse nunca en una democracia. Los países tienen que respetar a sus gobernantes y tienen que permitirles que terminen su periodo presidencial, salvo, obviamente, que haya circunstancias en que el orden institucional se quiebre. No es el caso que teníamos en Chile, no es el caso hoy tampoco con el actual presidente, donde fuerzas de la oposición quieren o han pretendido, que también se les destituya. Otra cosa es cómo funcionan las instituciones. Qué pasa con el desarrollo económico, la creación de empleo, la inflación; esas son otras cuestiones, pero desde el punto de vista de la institucionalidad democrática existe.

Tenemos situaciones como en Estados Unidos donde hay una altísima polarización en la que ha influido la utilización de la tecnología, ¿cómo se evita este escenario?

Es un tema que no es fácil, es tremendamente complejo y el caso de Estados Unidos es un buen caso de estudio, porque ya en la elección pasada en la que ganó por primera vez Donald Trump se usó la tecnología para a través de las fake news instalar post verdad. Sin ir más lejos, el último debate, - primero y último probablemente- entre Trump y Harris da cuenta de cómo Trump es un maestro en instalar verdades que no son tales, juega con el tema de que los haitianos están comiendo las mascotas y hoy día vemos cómo la misma tecnología hace de esto un meme, una caricatura; entonces la reflexión es cómo usamos la tecnología de manera responsable y ahí la misma regulación de la Unión Europea establece, los cuatro tipos de riesgos que existen en la inteligencia artificial: los riesgos inadmisibles donde se exponen a la ciudadanía, incluso a situaciones de riesgo vital; los riesgos de mayor jerarquía, los riesgos de menor intensidad y los que no constituyen riesgo. El poder identificarlos y poder normarlos es parte de lo que tiene que enfrentar una regulación que tiene que ser además, marco, porque la inteligencia artificial debe ser una herramienta que podamos usar para innovar, para crear, para desarrollar, con los resguardos éticos y de derechos fundamentales que tienen que estar sobre la mesa.

¿Cuáles temas consideraría en este punto, imprescindibles?

Dos temas que no se pueden obviar, que nosotros ya los legislamos y que el proyecto de Inteligencia Artificial hace referencia a ellos en el artículo octavo del proyecto: datos personales, que tienen que ser resguardados. No puede ser que tu información caiga en manos de terceros sin tu consentimiento; y ciberseguridad: cómo protegemos a las comunidades, a los países, a las personas, de no estar expuestas. Todo esto es parte de este medio ambiente tecnológico que es muy importante y que en el caso de las democracias y con el muy buen ejemplo de Estados Unidos, es parte del debate hoy día.

¿Hasta cuándo se extiende su visita?

Llegué en la madrugada de ayer (miércoles) y me voy mañana (viernes) después de que termine el programa. Ayer estuvimos en la Asociación de Empresarios exponiendo sobre el tema de inteligencia artificial con una senadora de Costa Rica, con el diputado [Manuel] Cheng, que es quien presentó este proyecto de ley de Inteligencia Artificial que está debatiéndose en la Comisión de Educación de la Asamblea en Panamá y mañana (viernes) tenemos el plenario de este simposio internacional, donde vamos a hablar de inteligencia artificial y educación. Y en espera de que la Asamblea Nacional nos pueda recibir.

¿Tienen ustedes comunicación directa con los líderes de la oposición en Venezuela?

Sí tenemos contacto con ellos, no con María Corina directamente con la red que trabaja con ella y yo entiendo que es lo correcto para protegerla. Hoy día, ya ha quedado a la luz lo que hizo el régimen con la ayuda de la Embajada de España, la coacción a Edmundo González. España hizo un favor a Maduro porque le sacó un problema encima. María Corina, con la fuerza que ha demostrado porque es un liderazgo de verdad y el más importante que ha tenido el mundo, es admirable. Espero que tome más fuerza en estos momentos que van a ser cruciales.