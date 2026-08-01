‘Yo no soy el reclutador’, la historia del taxista detenido por trata de personas

La fiscal arguyó que Irwonds “captó, reclutó y facilitó” la trata de al menos dos panameños, a quiénes se le prometieron salarios de 3,500 dólares mensuales y un bono de 20 mil dólares al llegar a Rusia. Se trataría de una trama mucho mayor que Irwonds, por la cual los familiares de 25 panameños desaparecidos se encuentran actualmente buscando respuestas con la Cancillería panameña.

Se trata de Mario Alberto Irwonds Brooks, quien enfrentó este sábado 1 de agosto una serie de audiencias de control de garantías en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en Plaza Ágora. Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión dio detalles sobre cómo se habrían reclutado a decenas de panameños en situación vulnerable bajo falsas promesas, muchos de los cuáles habrían terminado muertos, utilizados como carne de cañón en las primeras líneas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Un taxista de 70 años fue imputado cargos por trata de personas y decretado detención provisional este sábado 1 de agosto mientras el Ministerio Público investiga su vinculación con el reclutamiento de panameños para ir a Rusia.

El taxista

Irwonds Brooks es un hombre de 70 años de edad, exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Vive en San Miguelito y cobra, según él mismo, una pensión de 100 dólares quincenales. Alquila un taxi y hace trabajos varios para subsistir, lo que en lenguaje coloquial se conoce como camaronear.

A través de un operativo de seguimiento, el Ministerio Público evidenció como Irwonds transportó a dos panameños, llevándolos a un banco en la 24 de Diciembre para retirar dinero y luego esperándolos con los pasaportes en el aeropuerto, asegurándose que tomarán el avión rumbo a Rusia. Fue allí, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que fue aprehendido por las autoridades esta semana.

De acuerdo a testimonios recabados por la Fiscalía, los objetivos eran personas como un buhonero que ganaba 10 dólares diarios y un hombre con una bebé recién nacida. La promesa era un salario de 3,500 dólares y un bono de 20 mil dólares por ir a Rusia. El pago de gastos como el pasaje o el costo del pasaporte era asumido por quienes hacían el reclutamiento. Los pasaporte se sacaban utilizando la modalidad “exprés” directamente en el aeropuerto. Por un pago de 175 dólares, se les entregaba el documento oficial en solo una hora. El reclutador mantenía el pasaporte en sus manos hasta el último momento para garantizar que los reclutados se montaran en el avión que los llevaría a Rusia. Para cerrar el trato, firmaban un contrato en ruso.

Irwonds pidió hacer uso de la palabra personalmente durante la audiencia y se dirigió al tribunal para presentar su caso.

“Yo no soy el reclutador. No tengo la capacidad económica para reclutar a nadie, ellos están en Rusia. Yo solo hice el transporte”, manifestó.

La defensa de Irwonds estuvo a cargo de la abogada Mitsy Yim, defensora pública. El principal argumento esgrimido por su defensa para refutar la imputación de cargos y la detención provisional era que Irwonds solo actuó como taxista, y que no había un nexo causal que probara su responsabilidad en la causa.

La fiscalía detalló cómo fue aprehendido con los dos pasaportes, compartió el testimonio de familiares que describían cómo se acercó para convencer a las personas de aceptar la propuesta, a través de mensajes telefónicos e incluso visitando sus sitios de trabajo.

Al mismo tiempo, la fiscal Carrión apuntó que Irwonds claramente no es la única persona involucrada. “Aquí hay una estructura”, apuntó. Entre la información compartida por la fiscalía estuvo un intercambio de mensajes con un número de teléfono de aparente procedencia rusa que solicitaba a Irwonds el listado de personas que iban camino a Rusia y otra información relacionada al reclutamiento.

“Nosotros estamos investigando varios casos, precisamente esa investigación es la que nos va a indicar hacia dónde vamos, si logramos ubicar un grupo organizado”, declaró la fiscal a la salida de la audiencia.

La embajada de Rusia en Panamá ha negado que el gobierno ruso participe en el reclutamiento engañoso de voluntarios para la guerra.

“Rusia no apoya ni requiere los métodos tramposos de alistamiento de voluntarios. (...) En este sentido, la Embajada de Rusia saluda a las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público de Panamá y, junto con el resto de la sociedad, espera tener acceso a sus resultados,” expresó a través de un comunicado oficial este miércoles 29 de julio.