Panamá tomará nota de los tropiezos de Puerto Rico con el cannabis

El primer seminario sobre cannabis medicinal en Panamá busca educar a los panameños sobre esta planta, que sigue rodeada de controversias, pero también de grandes avances médicos y científicos.

Con el título “Todo sobre el Cannabis Medicinal”, el evento se propone despejar dudas y brindar una comprensión integral de esta industria emergente, que en muchos países demuestra su potencial tanto en el ámbito de la salud como en el económico.

La actividad será dirigida por Goodwin Aldarondo, CEO de PRLM Educational de Puerto Rico, quien cuenta con más de 15 años de experiencia como abogado en criminología y más de ocho años de especialización en cannabis medicinal.

Aldarondo, además, es uno de los pocos profesionales en América Latina con doble certificación como “Cannabis Sommelier”, un título obtenido en Colorado, Estados Unidos, y Canadá, lo que lo convierte en una autoridad internacional en el tema.

El seminario surge en un momento clave para Panamá, donde la industria del cannabis medicinal está dando sus primeros pasos. El país legalizó el uso medicinal del cannabis en octubre de 2021 a través de la Ley 242, y en 2022 emitió el Decreto 121, que regula su implementación.

Aunque estas normativas establecen el marco legal, la aplicación y desarrollo de esta industria requieren un alto grado de conocimiento tanto en la parte médica como en la comercial.

La participación de PRLM Educational, el próximo 19 de octubre, busca proporcionar una guía basada en la experiencia puertorriqueña. Desde la legalización del cannabis medicinal en Puerto Rico, en 2015, la isla observa cómo esta industria brinda alivio a miles de pacientes con diversas condiciones, desde cáncer hasta enfermedades degenerativas, como el Parkinson y la esclerosis múltiple.

“Queremos compartir nuestra experiencia con los panameños para que puedan aprender de nuestros errores y éxitos”, explicó Aldarondo. “Es importante que Panamá pueda beneficiarse del conocimiento acumulado en otras jurisdicciones, sobre todo porque tanto Panamá como Puerto Rico comparten similitudes en términos de tamaño y estructura socioeconómica”.

El experto destaca que tanto el decreto de Panamá como el de Puerto Rico presentan similitudes significativas en la regulación del cannabis medicinal. Por ello, una de las principales metas de este seminario es asegurarse de que Panamá no repita los errores que Puerto Rico experimentó durante la implementación de su normativa.

Según Aldarondo, los panameños tienen la oportunidad de aprender de esos tropiezos y ajustar el marco legal para evitar complicaciones en el futuro.

El seminario abordará aspectos cruciales para cualquier país que esté comenzando a explorar el cannabis medicinal. Entre los temas que se discutirán figuran las implicaciones legales del uso de la planta, los avances científicos que respaldan su uso, los aspectos médicos y terapéuticos, y el contexto histórico de su prohibición y posterior aceptación.

Aldarondo también tiene como objetivo advertir sobre los retos que enfrenta la industria, desde su regulación hasta los estigmas sociales que aún persisten en torno a la planta.

Entre los asistentes esperados se incluyen no solo empresarios interesados en incursionar en esta industria, sino también funcionarios de gobierno, médicos, farmacéuticos, y potenciales pacientes. El propósito es proporcionar una visión clara de cómo el cannabis puede ser regulado y utilizado de manera segura y eficaz en Panamá.

El caso de Puerto Rico ofrece un ejemplo alentador de los beneficios que el cannabis medicinal puede traer a una nación. La industria en la isla generó nuevas oportunidades de empleo, atrajo inversiones y proporcionó alivio a cientos de miles de pacientes. En el caso de Panamá, el desafío radica en implementar la normativa de forma que los pacientes puedan acceder al cannabis medicinal de manera segura y regulada, evitando los errores cometidos en otras jurisdicciones.

Según Aldarondo, entidades médicas como el National Institute of Health y el New England Journal of Medicine reconocen los beneficios del cannabis para más de 100 condiciones médicas, entre ellas el Alzheimer, la artritis, el autismo, la epilepsia y el cáncer. Estos avances científicos fundamentan que países como Panamá apuesten por el desarrollo de esta industria en beneficio de sus ciudadanos.

El cannabis medicinal se emplea para tratar una amplia gama de condiciones, especialmente aquellas que no responden bien a los tratamientos tradicionales. Entre las principales aplicaciones se incluyen el tratamiento de enfermedades como el cáncer, donde el cannabis ayuda a aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia, como las náuseas y el dolor. También se utiliza para el manejo del dolor crónico asociado a la esclerosis múltiple y enfermedades degenerativas como el Parkinson.

Además, el cannabis medicinal se ha mostrado eficaz en el tratamiento de trastornos neurológicos como la epilepsia y el autismo, así como en la mejora de la calidad de vida de pacientes con enfermedades terminales que requieren cuidados paliativos. Su uso permite un enfoque más holístico y menos invasivo para tratar síntomas debilitantes, brindando a los pacientes una opción terapéutica alternativa.

El seminario “Todo sobre el Cannabis Medicinal” marcará un antes y un después en la industria del cannabis en Panamá. Con la guía de expertos internacionales, los panameños tendrán acceso a información vital para entender los beneficios y riesgos de esta planta. A medida que el país avanza hacia la implementación de su normativa sobre el cannabis medicinal, este tipo de eventos educativos resultan esenciales para garantizar que el proceso sea lo más eficiente y beneficioso posible.

Este evento no solo informará a los asistentes sobre los aspectos técnicos del cannabis medicinal, sino que también fomentará una discusión necesaria sobre cómo Panamá puede evitar los tropiezos que otros países experimentaron al implementar regulaciones sobre el cannabis.