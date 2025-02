Para encontrarse gracias a las ideas

Historia patria

El agua, tema crucial

Virginia Mendoza explora la compleja relación entre la humanidad y la sed a lo largo de la historia en su libro “La sed, una historia antropológica (y personal) de la vida en tierras de agua escasa”.

En el Hay Festival Fórum Panamá participó en el Museo del Canal de un diálogo con Emma Gómez y de otro junto al administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, y Ángel Cárdenas (CAF).

“He intentado acudir a los márgenes, a las historias que no se están contando, que están a punto de perderse. Empecé a conectar con las historias de la gente olvidada. Por eso escribo”, señaló Mendoza, quien obtuvo el Premio Manuel Iradier en el 2019 por su contribución en la Sociedad Geográfica La Exploradora.

“Yo soy de decir: ‘vamos a ver qué podemos aprender de aquellos que han vivido otras personas’. Por ejemplo, yo he crecido escuchando los refranes de mis abuelos, muchos de los que hablan de la metodología están comprobados científicamente. De allí que me voy preguntando absolutamente de todo, cuando busco, empiezo a encontrar esas conexiones que no me imaginaba”, anotó Virginia Mendoza, cuyo ensayo “La sed” pronto será traducido al inglés, alemán, italiano, portugués y neerlandés.

Esta periodista y antropóloga española está fascinada por su primera visita al istmo: “es una gran oportunidad conocer este país. Ya vendré en otro momento. Dado el contexto que estamos viviendo con el medioambiente fue importante dedicarle al tema del agua y sus usos dos espacios dentro de la programación del festival”.

Es la segunda vez que Emma Gómez (Ministerio de Cultura), investigadora cultural y ensayista, participa en el Hay Festival Fórum Ciudad de Panamá. Esta investigadora cultural manifiesta que “ha sido una experiencia extraordinaria porque este evento convoca a autores que de otra manera no veríamos en nuestro país. Se nota que hay un proceso severo de seleccionar a quiénes traerán. El festival nos hermana como países a través de distintas disciplinas. Que llegara el festival, por ejemplo, a los estudiantes y docentes de la Universidad Católica Santa María La Antigua fue un acierto porque acerca a la academia con el festival y viceversa”.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, consideró que la organización es fantástica, es importante que se siga haciendo con constancia, los cambios culturales toman mucho tiempo, hay que traer a los jóvenes y a otros grupos importantes a estos encuentros. El Canal de Panamá ha cooperado con este evento por segundo año y consideramos que es un punto de encuentro importante no solo de un tema único como literatura, antropología o historia, estamos viendo cómo todos estos elementos se unen para formarnos como humanidad, eso es lo fantástico de este encuentro”.