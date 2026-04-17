Policía Nacional habla sobre combate al crimen y prevención

El subdirector de la Policía Nacional, Francisco Castro, habló con La Estrella de Panamá sobre las acciones que se toman para combatir la delincuencia y grupos de crimen organizado en el país.

“Tenemos unidades policiales integradas con la Dirección de Investigación Judicial y también la Dirección de Inteligencia Policial caminando entre veredas, teniendo ese contacto directo con las personas y recibiendo información también. Eso nos ayuda mucho a poder anticiparnos a hechos y conocer las nuevas modalidades, las nuevas personas que están llegando a esos sectores”, explicó Castro.

Destacó que los programas de seguridad van de la mano con el trabajo de prevención en las comunidades.

“Tenemos la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana que va realizando contacto con los jóvenes, con los niños dentro de estas comunidades. Nosotros que convivimos a diario ahí, que vivimos justamente las personas que trabajamos en San Miguelito y en Don Bosco podemos identificar que hay factores sociales, urbanísticos, de deserción escolar y de jóvenes que están en ocio. Llevamos a diferentes programas donde buscamos focalizar valores cívicos que se han perdido, identificar a los que no están estudiando y los ponemos en conocimiento al Ministerio de Educación para que tomen acciones”, apuntó.

Resaltó que el trabajo se hace especialmente en las zonas policiales de Colón, San Miguelito, Don Bosco, Pacora y Panamá Norte.