Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo apuesta a que el hub de pasajeros que mueve a más de 18 millones de turistas, incremente la cantidad de visitantes que se queden en Panamá. Tiene confianza en que el programa stop over de la aerolínea Copa atraerá a miles, que junto a la promoción, busca incrementar el número de turistas a 2.1 millones el próximo año. La ministra también aplicará a las plataformas como Airbnb el impuesto del 10% que pagan los hoteles, y que hasta ahora su extensión en estos servicios actuaba en desventaja para los hoteleros. No habrá cambios en el plan maestro, De León continuará la ruta iniciada en 2019 para dar continuidad a lo hecho hasta el momento, con la novedad de que incluirá a Colón como un destino turístico dentro del país.

¿Cómo piensa posicionar a Panamá como un destino favorito frente a la competencia que nos aventaja?

Debemos tener en cuenta que en la ATP estamos trabajando desde 2019 en un plan maestro de turismo sostenible. Este plan es trazar una ruta para que cuando haya los cambios de gobierno no se pierdan en el relevo. Hay una ruta a seguir, pero en el camino puede haber modificaciones o mejoras en ciertos aspectos. Dicho esto, hay siete ciudades identificadas con vocación turística en una primera etapa. Estas ciudades deben reunir ciertos aspectos, conectividad, seguridad, servicios básicos y el atractivo turístico, por ejemplo, Santa Catalina. Todos los elementos se unen para crear un producto completo. De ahí, ese producto se puede mercadear nacional o internacionalmente donde entra la parte de Promtur que promociona como destino.

Los hoteleros se preguntan si van a regular los Airbnb, a los que califican como una competencia desleal...

Ya nos sentamos con Airbnb. La percepción era que no había manera de poder cobrar el 10% de impuesto hotelero. Eso es lo que decían los hoteleros, que era una competencia desleal porque ellos no tributan. Tienen la razón. Nos sentamos con las plataformas y vamos a proponer una ley que debe pasar por Gabinete y por la Asamblea para cobrar el 10% del impuesto hotelero en las plataformas, sin distinción. Esas plataformas tienen que pagarle al Tesoro Nacional el impuesto y el país se beneficia.

¿Eso ayudará a la industria hotelera?

Va a ayudar a las finanzas del Estado, definitivamente. Con respecto a la ocupación hotelera, de esa parte nos tenemos que encargar de promocionar. Si hacemos una buena promoción turística nacional e internacional, ese 10% no va a ser un tema, porque igual lo paga el turista.

¿Piensa ampliar las ciudades con potencial turístico?

Sí. En la segunda etapa se busca incluir 10 ciudades que están en evaluación aún. Dentro de estos 10 destinos hay temas que deben solucionarse antes de salir a comercializarlos. Están identificados por sus bondades, pero hace falta el desarrollo. Parte del plan maestro es identificar las falencias para subsanarlas.

La pregunta es si el turismo es parte de la agenda nacional y de la inversión que debe hacer el gobierno para potenciarlo...

Sí, hay la voluntad. El presidente José Raúl Mulino habló en su discurso inaugural de potenciar el turismo, lo ha dicho en varias ocasiones. Adicional a eso estoy yendo a todos los gabinetes. El turismo es un generador de divisas, si dentro de la necesidad se logra persuadir al ministro de Economía y Finanzas y presentar cifras interesantes que generen un retorno, pienso que la parte de dar el dinero no será un tema.

¿Cuántos pasajeros llegan al Aeropuerto Internacional de Tocumen anualmente?

El tránsito es de 18 millones y vamos a cerrar este año en 19 millones.

Si de estos turistas podemos atraer al 15% superaríamos las expectativas, ¿qué provecho piensa sacar de este ‘hub’?

El stop over de Copa es un punto de partida. Copa tiene en tránsito en 2023 más de 12 millones de pasajeros, es la línea en la que nos tenemos que enfocar junto a otras aerolíneas. Pero siendo un hub, y teniendo el stop over es una oportunidad gigante. Hemos hablado con Copa varias veces y con los hoteles, transporte, restaurantes para dar un valor agregado a la parada. Nosotros vamos a publicitar que la parada es gratis, es el complemento.

¿Cuántos turistas vendrán a Panamá el próximo año, cuál es la expectativa?

Si el stop over funciona como pensamos, y estoy segura que así será porque haremos una inversión en el tema, en 2025 podremos estar en 2.1 millones de turistas.

Para elevar el número de turistas hay que abrir las vías, más asientos, muchos operadores se preguntan si Lufthansa y otras aerolíneas regresarán al país, ¿qué avances ha tenido al respecto?

Hemos estado conversando con algunas aerolíneas. Vi en 2022 que Emirates venía, pero no está aquí. Empezamos conversaciones con ellos para saber por qué no están y si les interesa volver, y si no, hacerlos que les interese. De igual manera con Lufthansa que se fue, y estamos considerando traer aerolíneas de bajo costo usando Tocumen y el aeropuerto de Panamá Pacífico y de Río Hato.

¿Por qué las aerolíneas de bajo costo aterrizan en todas partes, menos en Panamá?

Lo mismo me pregunto. Estoy averiguando qué está pasando. Hay algunas negociaciones que hay que hacer al respecto. Lo primero es que el negocio sea rentable y siempre hay un pronóstico o un estudio que te proyecta la inversión y el retorno. Ahí es donde entramos nosotros y le ayudamos a la aerolínea a que se instale en Panamá ofreciéndole ciertos atractivos. Paralelo a esto debemos promover el destino para que la aerolínea pueda vender los asientos.

El trabajo de promoción de Promtur para este año, ¿qué tipo de inversión será y cómo vamos a cuantificar el impacto?

Parte de mi gestión es hacer una fuente de estadística confiable. Nos hemos reunido con el Instituto de Estadística y Censo (INEC), además de algunas empresas consultoras de turismo sostenible, porque dentro del plan maestro la falta de estadísticas es un renglón a mejorar. Primero por el aporte que hace al PIB, hay que definir lo que representa el turismo en forma exacta. No se puede especular porque las decisiones deben ser precisas y saber dónde vamos a invertir.

No sabemos con exactitud cuántos turistas entran al país, ¿cuándo vamos a tener los datos claros?

Vamos a hacer encuestas en los aeropuertos para tener la cifra real. También nos hemos reunido con Migración para saber de qué manera podemos mejorar la data. Nuestros números provienen del INEC, de Migración, de Aduana, de Promtur, por ejemplo.

La temporada de cruceros se inicia el próximo mes y hay quejas de que los taxis cobran a los turistas cifras exageradas por sacarlos del puerto a la ciudad. ¿Piensa regular la tarifa para evitar esto?

Debo decir que me reuní con el Servicio Especial Turístico, que son los transportistas que cobran esa tarifa. Fue una reunión productiva porque todos participaron, quieren a los turistas, están dispuestos a trabajar y nos hemos organizado. He escuchado su parte y también nos hemos reunido con el puerto para que toda la experiencia del crucerista sea acorde y coherente. También les he estado ayudando con el punto de cobro para tarjetas de crédito.

¿Usted revisará la ley de incentivos fiscales?

Sí. La ley 80 caduca en diciembre de 2025 y hay mucho interés de traer inversión extranjera y está dentro del plan. El departamento legal ya está viendo los artículos para identificar las mejoras. Hay varias cosas, en el interior el incentivo no puede ser igual al de un mega hotel. Si queremos enfocarnos en un turismo sostenible no es necesario hacer hoteles gigantes. Bajar la brecha también a las pequeñas inversiones.

¿Cuál es su visión de las modificaciones de la ley 80?

Yo quiero alargarla, que no termine el 31 de diciembre de 2025, sino mejorarla y prolongarla.

¿Piensa invertir los $20 millones para Promtur, o va a modificar esta cifra?

Por ahora son $20 millones. Pienso que el tema es cómo se invierten los $20 millones. En los debates presidenciales pude escuchar a varios candidatos decir que a Promtur había que darle $60 millones y más, entonces no estoy diciendo que no lo destinen al turismo, pero es fácil decirlo sin ver realmente en qué se está invirtiendo. Lo que no pasaba anteriormente ahora sí está pasando y es que Promtur y la ATP nos estamos sentando para ir de la mano, tener el producto y promocionar a Panamá. Dentro de estas estrategias que estamos hablando es dónde y cómo invertir ese dinero y de qué forma es eficiente. Destinar el dinero de la manera correcta. Hoy con la Inteligencia Artificial puedes atacar un mercado específico. Ahí es donde tenemos que ajustar para que rindan esos millones y definir el presupuesto para los próximos años.

Tiene un pago pendiente para las líneas de cruceros por el cruce por el Canal, ¿cuándo va a cancelar esa deuda?

Son $2.3 millones. Los vamos a pagar estas próximas semanas. Logramos conseguir el dinero a través de un traslado de partida.

¿Qué posibilidad hay de atraer más cruceros que adopten a Panamá como Home Port?

Esta temporada inicia en octubre de 2024 y culmina en julio de 2025, tengo confirmados 185 cruceros. Idealmente debemos apostar por el Home Port, ese es mi norte dentro de la oferta de cruceros.