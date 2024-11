‘Aporte del gobierno a la CSS implica un incremento del 65% en la recaudación fiscal’

La fuente de ingresos para cumplir con el aporte del Estado a las reservas de la Caja de Seguro Social (CSS) preocupa a la expresidenta de la Junta Directiva de la entidad, Aida Michelle Maduro. El proyecto de ley que contempla las reformas a la entidad especifica que el estado inyectará aproximadamente $1.200 millones anuales al fondo de pensiones. Una cifra ambiciosa a criterio de Maduro, quien pone el foco en la sostenibilidad, tomando en cuenta las finanzas públicas y la deuda del país.

Como expresidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, ¿qué rescataría del proyecto de ley enviado a la Asamblea para la discusión de las reformas a la ley 51?

Creo que la propuesta tiene una parte administrativa que va más allá de las soluciones. Tiene modificaciones en las funciones de la Junta Directiva y limita la permanencia de sus miembros a un solo periodo, no pueden reelegirse. Eso puede ayudar y también cambian las cualificaciones de los miembros. Es muy importante que la Junta Directiva tenga un rol de dirección estratégica, que es el rol para el cual fue creada dentro de la ley. También hay modificaciones en la amplitud de las inversiones que puede hacer la CSS de sus fondos, dónde se puede invertir y donde se le garantiza también el interés que paga la banca estatal a las reservas que tiene la CSS. Eso también da un poco más de seguridad. Esta parte tiene la intención de dar confianza a los cotizantes para que cuando llegue su momento de retiro tenga el dinero de la jubilación. Pero estos aportes tienen un gran déficit que cubrir actualmente. El gobierno indicó que aportará $966 millones anuales, una cifra muy respetable, además de otras aportaciones que en total suman $1.185 millones anuales. Si las finanzas en términos generales del país, entendiendo que esta ley de ser aprobada entraría en vigencia en marzo de 2025 y que aún mantiene el aporte que hacía al programa de Invalidez, Vejez y Muerte que consistía en $140 millones que no se entregaban con la rigurosidad debida, ahora que se tiene una suma más alta me preocupa. Independientemente de que digan que ese dinero va a salir de la evasión fiscal, sin tener exactamente los puntos que se evaluarán, implica un incremento del 65% en la recaudación fiscal. Eso significaría que todos los que están evadiendo van a cumplir el 100%.

¿Ve difícil de alcanzar que se logre esa recaudación?

Sí, lo veo difícil de alcanzar. No es imposible, pero sin tener una reforma fiscal me pregunto cómo vamos a llegar a esta cifra de recaudación. Si hubiese sido así de sencillo, en años prósperos que vivió el país se hubiese implementado, entonces, ¿por qué se esperó tanto tiempo?.

¿Eso podría poner en riesgo la capitalización de las pensiones?

Es que se están incluyendo diferentes fuentes para las pensiones. No solo es la contribución del gobierno. Si no hay una reforma fiscal para que tengamos certeza de otras fuentes, para generar más plazas de trabajo... Este incremento que se hizo al sector empleador, tampoco es un llamado a que se creen más plazas de trabajo en firme. Tampoco llama a que se formalicen los informales. Estos temas tienen que variar para que la contribución del Estado se espera a medida que el déficit está disminuyendo.

Me quedo con su preocupación del aporte del Estado, si los gobiernos de turno no hacen las contribuciones, ¿qué ocasionarían?

Parte del tema es mantener los fondos a futuro. Pero también las contribuciones en este momento para los pensionados que se mantienen dentro del sistema. Lo que está tratando de hacer el fondo es ir disminuyendo el déficit que tiene la CSS. Ese déficit es producto de las modificaciones de las contribuciones que se dejaron de hacer, que antes eran la mitad. La recomendación a los aportes en la ley eran de $400 millones. Pero ese monto anual quedó en $140 millones que fueron de los últimos años. Esos $140 millones todavía se deben aportar el próximo año en adición a la contribución que planea hacer la reforma para el fondo.

Si la contribución de $966 millones es para el futuro, ¿cómo se van a financiar las presentes?

No sé ni siquiera cómo van a llegar los $966 millones en 2025. Esas contribuciones que hagan tiene que garantizarse así sea que otras obras no se ejecuten. Este primer pago dará el respiro, entendiendo que cada año tienes otro déficit entre $400 y $600 millones de las contribuciones que no se reciben.

¿Se puede pensar en una sostenibilidad de las contribuciones?

Necesitas dar la seguridad, la certeza a los asegurados, incluso más allá de 2032 cuando empiezan a funcionar todos en un solo sistema.

¿Cómo deberían hacerse las inversiones de la CSS?

La transparencia y la eficiencia que se pueda tener va a dar la confianza. Tú puedes tener el proyecto de ley que dice que garantizarán la modernización de los procesos y sistemas informáticos, que requieren de inversiones. Todavía veo con preocupación que el estado pueda cumplir con todos los parámetros acordados en la ley, sobre todo con las finanzas estatales como están ahora. Sin que la mayoría del aumento sea solamente en el sistema empleador, sí afecta a la economía en general.

¿Qué consecuencias puede tener el alza en la cuota patronal en la empresa privada?

En mi opinión, el aumento del 3% debió haber considerado el tamaño de las empresas. Hay microempresas que ya tenían dificultades en cubrir la cuota como estaba, ahora con un 3% aplicado al tema de las pensiones van a tener dificultades en mantener las plazas de trabajo dentro del empleo formal. Tampoco está invitando a la creación de empresas. Se habla también de las contribuciones que tienen que hacer los independientes, pero no se ha explicado cómo van a agilizar el proceso para que quienes están en la informalidad contribuyan en todas las obligaciones, más allá de la CSS.

La percepción de algunos trabajadores es que una jubilación con el 100% implica más tiempo trabajando y le restan espacio a las nuevas generaciones, ¿qué opina usted?

Eso es falso. Esos tres años que te dan para que te retires con el 100% debemos de especificar que es a partir del año 2032. Las personas en el sistema mixto también van a migrar al fondo solidario, así lo plantea el anteproyecto de ley. Pero no le quitas el trabajo a nadie. El problema no es quitar a uno para poner a otro, sino seguir generando plazas de trabajo formales para el crecimiento general. No vamos a poder mantenernos con la misma cantidad de plazas y que alcance para todos cuando salgamos del sistema. Esa edad te dice que si quieres el 100% vas a trabajar esos tres años adicionales. Pero el sistema de pensiones también te ofrece la alternativa para retirarte con la misma edad de jubilación actual (mujeres 57 años, hombres 62) con más del 60%, que es lo que da actualmente. Eso porque hay un fondo garantizado con sus ingresos y el interés que debe ir generando. Nos deja un poco al criterio individual de saber si queremos seguir trabajando más años para retirarnos con un 100%.

En el anteproyecto se plantea que los trabajadores extranjeros pueden cotizar con o sin permiso de trabajo, ¿eso cómo lo evalúan?

Me preocupa que no estén formalizados. Estas de alguna manera fomentando que no estés dentro de la ley porque pueden aportar. Si estás trabajando y no tienes permiso, ¿vas a multar a las empresas que los tienen contratados? Asumo que harán una triangulación con Migración. Me parece como jugar con un arma de doble filo.

Otro punto es la afiliación voluntaria para no quedar fuera del sistema por cualquier razón...

Hay esa voluntad de pagar, lo que pasa es que el proceso es extremadamente complicado, tedioso y burocrático. Entonces ese proceso se debe agilizar independientemente de la modificación en la ley. Hace tiempo hablamos que la CSS tiene 350 procesos, todos hay que revisarlos porque no son eficientes. En la medida en que se puedan digitalizar, que proporcione un número de afiliado con facilidad, verán como los procesos de terminación de las empresas proporcionará una base de datos más pulida.

¿Son justificadas las protestas y cierres de calle que se han presentado?

No. No son justificadas si no tienes el sustento para decir por qué estás o no de acuerdo. No basta con decir no estoy de acuerdo y repetir estribillos como que se va a privatizar la CSS porque eso no ocurre por ningún lado. Aún las cuotas que era lo más álgido se siguen manteniendo, son 240. Entonces, ahora pararse en cualquier punto de intransigencia es no pensar en el país.

¿Cómo evalúa las funciones que se asignaron a la Junta Directiva?

Mira, para iniciar quiero resaltar que el anteproyecto establece concursos para los funcionarios, eso ahora irá a la Junta Directiva, antes no iba. A la junta directiva le quitaron las apelaciones que tardaban mucho tiempo, a otra junta. De alguna manera creo que pueden verse reducidas la cantidad de reuniones que tenía la junta directiva, que no son naturales de una junta directiva. Las funciones son más específicas de una junta directiva, les quitas esa carga de ser una entidad de resolución de conflictos.

¿Cómo cree que la CSS puede lograr una efectiva recaudación de las cuotas obrero-patronales?

Se requiere de una reforma de la distribución del recurso humano. El tema de aumentar las multas por no cubrirlas, si no cuentas con el capital humano para fiscalizar oportunamente para identificar a los morosos a tiempo, y que no pasen 20 años con las deudas, difícilmente podrá ser efectivo. Debe haber agilidad y digitalización de procesos para tener una cifra de morosidad acertada.